Altenpflegerin bedroht und beleidigt Polizisten in Wangen

Sie entschuldigte sich noch während der Verhandlung vor dem Wangener Amtsgericht bei den beiden Polizisten, die sie in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ beschimpft und einem von ihnen gedroht hatte, ihn umzubringen.

„n normalem Zustand hätte ich niemals so gehandelt, beteuerte die Angeklagte.

Dabei waren es die beiden Polizisten, die sie selbst nach einem häuslichen Streit mit ihrem damaligen Lebensgefährten gerufen hatte und die nach dem Rechten sehen wollten. Wegen Bedrohung und Beleidigung stand die Altenpflegerin aus dem Raum Wangen jetzt vor Gericht.

Messer in die Hand, Flasche auf den Kopf

Vorgefunden hatten die beiden Beamten in jener Nacht im September 2022 zwei Personen, die an verschiedenen Stellen Verletzungen aufwiesen und zum Teil stark bluteten. Wegen der Alkoholprobleme des Mannes habe sie ihm angekündigt, mit den zwei Kindern — eines davon von ihm — zu ihrer Mutter zu gehen. Zuvor habe es regelmäßig Streit gegeben und er habe sie geschlagen. Nach ihren Angaben sperrte er sie an dem fraglichen Abend zunächst in den Keller, aus dem sie sich befreien konnte, schubste sie herum, schlug sie und fügte ihr mit einem Messer an der Hand eine tiefe Schnittverletzung zu.

Angeklagte gerät außer sich

„Da habe ich mich gewehrt“, sagte die Frau vor Gericht. Sie schlug ihm eine Flasche auf den Kopf und verletzte ihn ebenfalls mit einem Messer. Einer der beiden Polizisten gab zu Protokoll, dass es „aussah wie in einem Schlachthaus“. Während der Mann als die Polizei kam zusammengesunken auf einer kleinen Treppe saß, war sie laut und „offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation“, so einer der Zeugen.

Die beiden Polizisten hatten die Kontrahenten räumlich getrennt und den Notarzt gerufen. Als sie aber zu dem Raum, wo ihr Lebensgefährte hingebracht worden war, keinen Zutritt erhielt, um ihr Handy zu suchen, geriet sie vollkommen außer sich und beschimpfte und bedrohte einen der Polizisten. Diesen Sachverhalt räumte die Angeklagte vollumfänglich ein, obwohl sie sich nicht daran erinnere. Sie glaube einfach den Polizisten, dass es so gewesen ist.

Der Anwalt der Altenpflegerin plädierte aufgrund der „psychischen Ausnahmesituation“, in der sich seine Mandantin befand, auf verminderte Schuldfähigkeit, doch das Gericht folgte dem nicht. Vielmehr verhängte es auch angesichts der Tatsache, dass die Angeklagte wegen eines ähnlichen Vorfalles 2016 bereits eine Geldstrafe erhalten hatte, ebenfalls eine Geldstrafe wegen Bedrohung und Beleidigung in Höhe von 900 Euro.