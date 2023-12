Der frühere Bundestagspräsident und Bundesminister Wolfgang Schäuble ist am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Politik-Urgestein der CDU, das über 50 Jahre lang dem Bundestag angehörte, besuchte im Frühjahr 2013 als damaliger Finanzminister auch Wangen. Eine kurze Erinnerung an seine Rede und an eine Aussage zu einem heute noch aktuellen Thema.

„Du kannst auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben als du erwirtschaftest.“ Wolfgang Schäuble

250 Gäste warten gespannt auf Schäubles Rede

Mit halbstündiger Verspätung traf Wolfgang Schäuble am 3. Mai 2013 in Deuchelried ein und trug sich noch schnell ins goldene Buch der Stadt Wangen ein, wie die „Schwäbische Zeitung“ damals berichtete. Denn im Dorfgemeinschaftshaus wurde der Besuch und die wirtschafts- und finanzpolitische Rede des über Partei- und Landesgrenzen hinaus angesehenen Politikers von rund 250 Gästen bereits erwartet. Das Dorfgemeinschaftshaus wurde als Location gewählt, weil das Wangener Rathaus - im Übrigen bis heute - nicht barrierefrei ist.

Sie wurden dann auch nicht enttäuscht. Es folgten deutliche Bekenntnisse für ein geeintes Europa und die Gemeinschaftswährung Euro, aber auch ein Kernsatz zur finanziellen Situation in der Bundesrepublik: „Du kannst auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben als du erwirtschaftest.“ Nach einer Neuverschuldung von rund 68 Milliarden Euro bei der Amtsübernahme im Jahr 2009 sei das Ziel im Jahr 2015, gänzlich ohne neue Staatsschulden auszukommen, machbar.

Elektrifizierung der Allgäubahn? Nicht zuständig!

Wer erwartet hätte, das Schäuble bei seinem Besuch auf Einladung des früheren, hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Schockenhoff Versprechungen für Projekte welcher Art auch immer im Gepäck gehabt hätte, sah sich laut dem damaligen SZ-Bericht getäuscht. So antwortete er auf den „bescheidenen Wunsch“ von Oberbürgermeister Michael Lang nach einer Elektrifizierung der Allgäubahn mit den Worten: „Da müssen Sie den Verkehrsminister fragen.“