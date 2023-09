„Schon bald nach dem fertiggestellten Neubau der Spitalkirche sollte mit der Aufnahme der Figur des „gefangenen Jesus“ eine nicht geahnte Bewegung ausgelöst werden, für die die Spitalkirche nicht konzipiert war“, heißt es in einer 2012 verfassten Broschüre von Stephan Wiltsche zur Wangener Spitalkirche. Wie die Kirche zum Wallfahrtsort wurde und was den heutigen Vogelbäck mit der Spitalkirche verbindet.

Durch die „Wundertätigkeit“ des Gnadenbildes zogen über zwei Jahrhunderte lang jährlich viele tausend Pilger mit ihren Anliegen, Sorgen und Nöten, aber auch mit Dank oder aufgrund eines Gelöbnisses in die Spitalkirche. Wie viele es waren, lässt sich heute noch im Heimatmuseum Leupolz begutachten, wo die einstige Spitalkirchen–Bank inzwischen steht. Wiltsche: „Da sind Vertiefungen im Holz vom vielen Beten und Knien drin.“

Für Pilgerströme wurde Tür zur Spitalgasse geschaffen

1749 wurde sogar infolge des hohen Wallfahrtsaufkommens die heute noch vorhandene Tür zur Spitalgasse hin eingebrochen, sodass die Menschen in einer Art „Einbahnverkehr“ an der verehrten Skulptur vorbeigeführt werden konnten. Dabei dümpelte die hölzerne, gotische Figur lange Jahre vor sich hin, wurde 1684 bei einer Renovierung der Stadtkirche ausgemustert und an den Bildhauer Balthasar Krimmer veräußert, der sie an seinen Sohn Christoph vererbte. Dessen Witwe wiederum verkaufte sie an den Wangener Schreiner Jakob Kees, der die Figur 1738 umgestaltete.

Die Jesus-Statue hat eine durchwachsene Geschichte: Zeitweise wollte sie niemand haben, dann kamen ihrethalben viele Menschen nach Wangen. (Foto: Susi Weber )

Als Leihgabe stand sie zeitweise in Maria–Thann. Weder deren noch die Pfarreien Deuchelried und Niederwangen wollten sie erwerben, sodass Jakob Kees sie schließlich an den Mesner der Spitalkirche verschenkte, wo sie 1744 an der Seite einen Platz fand. Bald nach Aufstellen der Figur sollen dort wunderbare Erhörungen geschehen sein.

Es folgte ein Eklat mit der weltlichen Politik

Diese Erhörungen beim „gefangenen Jesus“ führten in der weltlichen Politik sogar zu einem Eklat: Am 12. Oktober 1752 mussten vor dem Rat der Stadt jene 32 frommen Bürger erscheinen, die sich ohne Wissen der Stadträte an eine bischöfliche Kommission zur Untersuchung der Wunder gewandt hatten. Solch eine Untersuchungskommission, die sich daraufhin ankündigte, war wegen ihrer Unterbringung kostspielig.

Die besagten Bürger wurden wegen der skandalösen Übergehung des Stadtregiments gerügt und hatten zur Strafe diese Kosten selbst zu tragen. Ein Jahr später wurde die Wundertätigkeit des Gnadenbildes anerkannt.

Um dieses Wunder ging es auch

Eines der Wunder betraf den bei Bodnegg–Kofeld liegenden Ort Dürre, in dem es kein fließendes Wasser und 1750 in einer Küferei und Schmiede einen Brand gegeben hat. Die Küfersfrau rief verzweifelt zum „lieben Herr Gott zu Wangen“. Danach lief genügend Wasser auf der freien Straße, um das Feuer mit Kübeln löschen zu können. Im Zuge der Wunder–Anerkennung wurden die Wangener aber auch ermahnt, nicht dem irrigen Glauben zu verfallen, dass die Kraft von der hölzernen Statue ausgehe, sondern vom himmlischen Christus. Im Laufe des 20. Jahrhundert verlor die Wallfahrt laut Wiltsche an Kraft und Zuspruch.

Eine Geborene Vögelin spendet ein Dankbild

Es gibt indes auch noch eine andere Geschichte über die Wangener Spitalkirche zu erzählen. Sie dreht sich um eine der Votivtafeln, von denen die Menschen am Gnadenaltar in der Spitalkirche viele aufstellten. Eine davon stammt von Anna Catharina Raufeisen, geborene Vögelin, die 1759 im damals hohen Alter von 35 Jahren ihre Tochter Anna Maria Emerentia gebar. Das Dankbild ist heute im Heimatmuseum zu sehen.

Anna Catharina Raufeisen stammte, das lässt sich in den Büchern der Stadt Wangen nachweisen, aus der Bäckerei Vögelin, die laut Stephan Wiltsche damals noch beim Café Hölz an der Herrenstraße angesiedelt war. Ihre Dankbarkeit, in Zeiten einer enormen Kindersterblichkeit ein gesundes Kind geboren zu haben, lässt sich nur erahnen, waren doch sieben ihrer Geschwister im Säuglings– und Kindesalter verstorben.

Sie glaubt sich vom Herrn erhört

Mit ihrem Mann, dem Kunstmaler Franz Anton Raufeisen, konnte sie später in der Langen Gasse ein Haus erwerben, dessen Vorbesitzer ebenfalls alle seine sieben Kinder kurz nach der Geburt verloren hatte. So versteht sich auch das Spruchband auf der Motivtafel, das Anna Catharina Raufeisen mit ihrer Tochter knieend vor dem Gefangenen–Jesus–Altar zeigt: „In meiner Not rief ich zum Herrn und er hat mich erhöret.“

„Aus der Familie Vögelin geht der heutige Vogelbäck hervor“, stellt Wiltsche Verbindungen in die Gegenwart her. Dies konnte anhand von Kirchenbüchern nachgewiesen werden.