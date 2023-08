Der Schweiß rinnt. 34 Grad Celsius zeigt das Thermometer an. Dennoch wird im kleinen Weiler Kohlhaus bei Karsee am Dienstagnachmittag an allen Ecken und Enden gearbeitet. Ab Freitag, 25. August, steigt dort unter dem Motto „Zwei Tage, zwei Stages (Bühnen) — viel Liebe“ das achte Allgäus–Finest–Festival mit ganz unterschiedlicher Musik, Camping und Kultur. Neu sind das „Kleinkunstbühnle“ sowie die Zusammenarbeit mit „Gemeinsam Wangen inklusiv“ (GeWin) und die Integration von Rollstuhlfahrern beim Festival.

„Wir sind echt stolz auf unser Line–up“, Marco König, Verein Allgäus Finest

Losgelöst von den sonst oft üblichen, kommerziellen Interessen hat der Verein erneut eine bunte Mischung mit, so König, „wirklich guten Bands, Newcomern und DJs“ auf die Beine gestellt: „Da sind richtige Granaten dabei.“ Unter den 29 Acts sind klangvolle Namen wie Kaffkiez, Disarstar, OK Kid, Großstadtgeflüster, Pretty Pink, Esther Graf, aber auch die Gewinnerin des Songcontests Ukuleni oder der Musikverein Karsee.

Künstler spenden ihre Gage

Eine ganz spezielle Rolle spielen dabei die DJs, die überwiegend ihre Gagen für einen noch zu definierenden, sozialen Zweck spenden. „Alle Regionalen haben uns das zugesagt“, freut sich König. 2022 wurden auf diese Weise 3000 Euro an die Deutsche Sarkom–Stiftung gespendet: „Ein Freund des Festivals ist damals an dieser seltenen Krebsform gestorben“.

Dies ist aber nicht die einzige, finanzielle Unterstützung. „Auf unserem Kleinkunstbühnle wird es ein paar Workshops, Aufführungen und auch Vorträge geben“, erzählt Jakob Vochezer, Teil des zwölfköpfigen Orga–Teams. Unter anderem spricht der Verein Allgäu Pride über die LGBTQIA+-Thematik, der Landschaftserhaltungsverband Ravensburg über Nachhaltigkeit und der Verein Grünhelme, ein Peace Corps von jungen, deutschen Muslimen und Christen, die weltweit friedensstiftende Taten vollbringen, über ihre Projekte. „Letztere wollen wir in diesem Jahr unterstützen“, sagt Vochezer. Im vergangenen Jahr gingen rund 2000 Euro an Spendengelder an Viva con Aqua, einem Verein, der sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Festivalbesucher können ihr Pfand für die Grünhelme abgeben. Der Verein wird auch ein Frühstück anbieten.

Schwerlastmatten sollen Rollstuhlfahrern helfen

Überdies werden 2023 an den Zugängen zur Bühne, Toiletten und Verzehrständen Schwerlastmatten ausgelegt, damit Rollifahrer die Möglichkeit haben, am Festival teilzunehmen. „Eine Begleitperson erhält freien Eintritt“, sagt Vochezer. Zustande kam die Initiative durch eine Kooperation mit dem Wangener Verein GeWin.

„Das soll auch erst einmal nur ein Anfang sein“ Marco König über die Inklusion beim Festival

Die Arbeit mit gehandicapten Menschen soll in den nächsten Jahren fortgesetzt und ausgebaut werden.

Ausgebaut wurde auch das Sicherheitskonzept in Abstimmung mit der Stadt Wangen und der Feuerwehr. „Wir haben jetzt Pläne für die einzelnen Gewerke, aus denen hervorgeht, wer wann was zu tun hat.“ Nicht planen lässt sich das Wetter, mit dem die Verantwortlichen des Festivals bereits entsprechende Erfahrungen sammeln konnten. „Bei entsprechender Witterung müssen die Leute in die Autos. Mit dem Einschalten der Warnblinkanlage gibt man anderen Bescheid, dass man noch Plätze frei hat“, erzählt König.

Aufbau läuft seit rund einer Woche

Strukturell und auch personell habe man sich weiterentwickelt, sagt er: „Ich war noch nie so entspannt wie in diesem Jahr. Wir haben ein überragendes Orgateam und wahnsinnig gute Helfer. Da weiß immer einer, wo man im Zweifel noch was herbekommt.“ Jedenfalls stimme die Chemie — und die Energie. Mit dem Aufbau für das zweimal 3000 Besucher fassende und ausverkaufte Festival wurde vor gut einer Woche begonnen. „Was es noch gibt, sind die Familientickets“, gibt Vochezer bekannt. Für 40 Euro kommen am Samstag zwei miteinander verbundene Erwachsene und ihre bis zu 16–jährigen Kinder zwischen 12 und 19 Uhr aufs Gelände: „Wer dann wieder geht, erhält 20 Euro zurück.“ Oder kann für den vollen Preis auch bleiben.

Noch Helfer für Sonntag gesucht

Anreise ist am Freitag ab 12 Uhr, der musikalische Abend startet um 16 Uhr. Am Samstag ist das Festivalgelände ab 12 Uhr geöffnet. Ausführliche Informationen gibt es unter allgaeusfinest.de. Gesucht werden noch Menschen, die am Sonntag beim Aufräumen helfen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haupteingang. Rückfragen dazu werden unter [email protected] oder unter 0176/ 24692843 beantwortet.