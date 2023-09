Mit ihrer „Kitchbo“-Backmatte waren die Wangener und Kemptener Unternehmer Darko und Karolin Djukic sowie Nikola Natterer in der Fernsehshow „Höhle der Löwen“ erfolgreich. Gleich vier der fünf Juroren schlugen dem Trio in der Sendung am Montag einen Deal vor.

Primär soll die Matte genutzt werden, um Gemüse oder Fleisch im Ofen richtig kross zu backen. Doch auch zum Auftauen, Grillen, Abwaschen oder als Unterlage für heiße Töpfe soll die Erfindung nützlich sein.

Erfinder werben um Investoren

Am Montagabend nun wurde die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt. Bei der Unterhaltungsshow werben Erfinder und Start–ups um Unterstützung für ihr Unternehmen. Sie stellen den „Löwen“ — prominente Investoren — innovative Konzepte vor und bieten ihnen Firmenanteile an.

Nach einer längeren Besprechung der „Kitchbo“-Gründer fiel am Montag die Wahl auf „Löwen“ Ralf Dümmel, der dem Trio eine Investition von 80.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile bot.