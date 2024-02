Allgäuer Turner starten in die Verbandsligasaison

Für die Kunstturner der TG Wangen/Eisenharz startet am Samstag, 24. Februar, die diesjährige Saison in der Verbandsliga. Um 15 Uhr begrüßen sie hierzu den SV Bolheim als ersten Gast in der heimischen Ebnethalle. Der Wettkampf am Samstag wird der erste von drei Heimwettkämpfen in dieser Saison sein.

Nach dem Abstieg der Allgäuer aus der Oberliga im Vorjahr sind die Gegner in der neuen Liga für die Wangener zum Großteil unbekannt. Das Wangener Team tritt mit fast der gleichen Mannschaft wie im Vorjahr an. Während die Bolheimer am vorherigen Wochenende schon einen Wettkampf bestritten, ist für die Heimmannschaft der Wettkampf am kommenden Wochenende der erste Gradmesser für die eigene Leistung.

Die Vorbereitung auf die Saison verlief nach Angaben der TG allerdings durchwachsen. Immer wieder wurden die Turner durch Krankheiten, kleine Blessuren, Studium oder Arbeit ausgebremst. Trotzdem stehen die Übungen für das Wochenende fest. Die Mannschaft aus Bolheim, die die Saison 2023 nur auf dem vorletzten Platz der Verbandsliga beendete, zeigte am vergangenen Wochenende eine starke Leistung und verlor denkbar knapp mit 32:37 gegen den Favoriten WKG Turnteam Staufen. Es ist also laut TG in der Ebnethalle von einem spannenden Wettkampf auf Augenhöhe auszugehen.

Das Team der TG Wangen/Eisenharz freut sich laut Mitteilung auf jeden Zuschauer, der beim Saisonauftakt dabei ist.