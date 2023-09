Für die Wangener und Kemptener Unternehmer Darko und Karolin Djukic sowie Nikola Natterer geht am Montag möglicherweise ein großer Lebenstraum in Erfüllung.

Seit November 2021 haben die drei an ihrer Kitchbo–Backmatte getüftelt. Nun stellen sie ihr Produkt nach langer Vorbereitungszeit in der TV–Sendung „Höhle der Löwen“, die um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird, vor.

Erhält das Trio die erhoffte Unterstützung für die Expansion?

Die Erfinder der modularen Backmatte hoffen auf eine Investition. Sie bieten den Unternehmern für 40.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

Steigt einer der fünf Unternehmer in das Geschäft ein, erhält das Trio die nötige Unterstützung für die Expansion seines Unternehmens. Die ursprüngliche Idee für die Backmatte kam Darko Djukic, als er seinen Sohn beim Spielen mit Lego–Steinen beobachtete.

Empfohlene Artikel Küchentüftelei Erfinder aus dem Allgäu starten mit Backmatte durch q Wangen

„Durch pyramidenförmige Noppen muss es gelingen, Gargut rundherum knusprig zu bekommen“, schildert Djukic seine Überlegungen. Umgesetzt hat die Idee sein heutiger Kollege Nikola Natterer.

Der Maschinenbauingenieur aus Tettnang, der heute in Kempten lebt, drückte das Gewicht der Matte aus lebensmittelechtem Silikon auf 400 Gramm und brachte das Produkt zur Serienreife. Das Produkt ist bereits zum Patent angemeldet. Dazu gehören auch Bausteine, mit denen Grillspieße oder eine zweite Grillebene in die Matte integriert werden können sowie ein Schwamm, der die manuelle Reinigung erleichtert.

Gedreht wurde schon zu Jahresbeginn

Ob das Trio in der Sendung am Montag einen Zuschlag erhält, ist noch streng geheim. Die Dreharbeiten dazu fanden bereits zu Beginn des Jahres statt. „Nur so viel: Das erste Mal vor einer professionellen Fernsehkamera war schon etwas ganz Besonderes für uns“, sagt Natterer im Rückblick.