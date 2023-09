Allgäu–Jazz–Quintett spielt in der Wangener Häge–Schmiede

„Dunkle Schwester des Tages — Stimmen und Töne zur Nacht“ ist der Titel des Programms, das vom Allgäu–Jazz–Quintett zusammen mit dem Wangener Schauspieler Hajo Fickus am Freitag, 22. September, um 20 Uhr in der Wangener Häge–Schmiede präsentiert wird. Anhand eigens arrangierter Jazz–Stücke, gepaart mit Eigenkompositionen, inszeniert das Ensemble sensibel und klangvoll die unterschiedlichen Stimmungen der Nacht. Hajo Fickus rezitiert dazu alte und neue, bekannte und weniger bekannte Gedichte und andere Texte der Weltliteratur bis hin zu zeitgenössischen Autoren. Karten gibt es per Mail an [email protected] oder an der Abendkasse (18 Euro, ermäßigt 14 Euro).