Mit dem nahenden Ende der Sommerferien ist die Zeit der Herbst– und Winterbasare gekommen. Schwäbische.de hat alle ihr gemeldeten Herbst–Kleiderbörsen in der Region zusammengefasst und veröffentlicht die wichtigsten Informationen. Wichtig ist für alle, die kaufen oder verkaufen wollen, dass auf den nachfolgenden Basaren ausschließlich saisonale Herbst- und Winterware angeboten wird. Für Frühjahrs- und Sommerbekleidung ist kein Platz.

Wichtig ist allen Veranstaltern zudem, dass ausschließlich saubere, gut erhaltene Kleidung ohne Defekte, Autositze, die den neuesten Normen oder Bücher, die der aktuellen Rechtschreibreform entsprechen, funktionierende technische Geräte oder vollständige Spiele angenommen werden. Alles andere wird nicht ausgelegt.

Individuelle Regeln

Verkäufer müssen zudem darauf achten, dass bei manchen Veranstaltern Waren in der Anzahl beschränkt sind – und von den Veranstaltern nachgezählt wird. Informieren müssen sich Verkäufer auch darüber, wie die Waren ausgezeichnet und angeliefert werden müssen. Dies wird teilweise recht unterschiedlich gehandhabt.

Über die Kontaktdaten können auch andere, individuelle Regelungen abgefragt werden. Generell gilt bei allen Veranstaltern eine Anmeldepflicht. Alle Veranstalter spenden Anmeldegebühren, den Einbehalt eines Teils des Verkaufserlöses und den Gewinn aus dem Verzehr an unterschiedliche Einrichtungen und für soziale Zwecke. Und: Viele Veranstalter suchen noch nach Helfern, die bei den Basaren aktiv sind.

Samstag, 9. September

Kinder– und Jugendkleiderbasar Leupolz

In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 8. September, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 9. September, 14 bis 14.30 Uhr. Besonderheiten: Abgabe nur im Wäschekorb oder in der Klappbox, Spielecke mit Kinderbetreuung, Bewirtung am Samstag, maximal 50 Teile plus maximal drei Paar Schuhe, maximal 100 Anbieter, keine Plüschtiere und Computerspiele/-zubehör, keine Unterwäsche, keine Socken, keine Erwachsenenbekleidung. Helfer willkommen. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Umstandskleidung, Spielzeug. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: [email protected]

Kinderkleiderbasar Neuravensburg

In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 8. September, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 9. September, 14.30 bis 15 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, nur 50–Cent–Schritte bei der Auszeichnung, maximal drei Paar Schuhe (außen kennzeichnen), keine Stofftiere, keine Umstandsmode, Tesakreppauszeichnung (Kundennummer in Rot und eingekreist), Annahme der Ware nur in Wäschekörben mit Nummer. Angenommen werden: Baby– und Kinderbekleidung bis Größe 176, Spielsachen, Fahrzeuge, Kinderwagen, Babyzubehör. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: www.neuravensburger-kinderkleiderbazar.de

Sonntag, 10. September

Kinderkleiderbasar Weißensberg

In der Festhalle, 11 bis 13 Uhr (Einlass für Schwangere unter Vorlage des Mutterpasses ab 10.30 Uhr), es gibt keine Verkaufsnummern mehr. Besonderheiten: Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Angeboten wird: Bekleidung (bis Größe 176), Umstandsmode, Schuhe, Spielsachen, Kinderwagen, Bücher, Kinderfahrzeuge und anderes. Weitere Informationen: www.bazar-weissensberg.de

Samstag, 16. September

Kinder– und Jugendbasar Hergensweiler

In der Leiblachhalle, 8.30 bis 11 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr. Besonderheiten: Verkaufsnummern sind alle vergeben, Ware wird über Mittag neu sortiert, Kaffee und Kuchen (ab 8 Uhr, auch zum Mitnehmen), nur große, offene Einkaufstaschen sind zulässig (keine Kinderwagen oder Handtaschen). Angeboten werden: Baby–, Kinder– und Jugendbekleidung, Spielsachen aller Art, Kinderwagen, Autositze, Bettchen, Fahrräder, Haushaltswaren, Umstandsbekleidung und anderes. Kontakt: [email protected] oder www.hergensweiler.info/kinderbazar

Kinderkleiderbasar Leutkirch

In der Festhalle, 9 bis 12.30 Uhr. Annahme: Freitag, 15. September, 10 bis 15 Uhr, Rückgabe: 16. September, 17.30 bis 18.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 320 Anbieter, maximal 50 Teile (darunter maximal fünf paar Schuhe), keine Nadeln oder Klammern, benötigte Warenlisten unter www.kinderkleiderbazar.ltk.npage.de. Angenommen werden: Bekleidung für Babys, Kinder und Teenys, Umstandsmode, Kinderwagen, Spielwaren. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: 07561/4752, 07561/8202079, 07561/9884747 und 08373/9212332 (8 bis 18 Uhr).

Baby– und Kinderkleiderbasar Hauerz

In der Turn– und Festhalle, 10 bis 12 Uhr. Annahme: Freitag, 15. September, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: 16. September, 15 bis 16 Uhr. Besonderheiten: maximal 65 Kleidungsstücke und fünf Paar Schuhe, keine Unterwäsche, Bodys, Socken, Strumpfhosen und Plüschtieren. Helfer gesucht (Annahmegebühr entfällt). Angenommen werden: Baby– und Kinderbekleidung bis Größe 176, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Wickeltische, Spielzeug, Bücher und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: Kundennummernvergabe (nur) per E–Mail: [email protected], bei Fragen: 07568/ 9608494 (Montag bis Freitag 15 bis 18 Uhr).

Sonntag, 17. September

Kinderbasar der Schönauer Hexen in Oberreitnau

Im Freizeitzentrum, 9 bis 11.30 Uhr. Annahme: Samstag, 16. September, 13 bis 14 Uhr. Rückgabe: Sonntag, 17. September, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: keine Kuscheltiere, keine Unterwäsche, keine Fix–Nummern, Kaffee und Kuchen sowie Butterbrezeln (auch zum Mitnehmen). Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Wintersportartikel wie Ski, Schlittschuhe, Schlitten und anderes, Spielsachen, Autositze, Kinderwagen, Schwangerschaftsbekleidung, Schuhe und anderes. Annahmegebühr: 20 Prozent des Verkaufspreises (Artikel über 25 Euro zehn Prozent). Kontakt: 0152/ 52364484 (auch per Whats App).

Baby– und Kinderbasar Schlachters

Haus des Gastes, 10 bis 12 Uhr. Einlass für Schwangere mit Mutterpass (samt Begleitperson) ab 9.30 Uhr, Annahme: Samstag, 16. September, 14 bis 15 Uhr, Rückgabe: Sonntag, 17. September, 17 bis 17.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 60 Teile, keine Plüschtiere, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen), Helfer gesucht. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Schuhe, Kinderfahrzeuge, Ski, Schlitten, Sportbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Umstandsmode, Bücher, Spiele und anderes. Annahmegebühr: 20 Prozent des Verkaufserlöses. Weitere Infos: www.basar–tigerente–schlachters.de. Kontakt Verkaufsnummern: [email protected]

Kindersachenflohmarkt Amtzell des Föki–Teams

In der Turnhalle, 14 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Selbstverkauf, Leberkäswecken, Getränke, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Standgebühr pro Tisch: acht Euro, zwei Tische: 14 Euro. Parallel ist ein Kinderflohmarkt für Spielsachen, Bücher und anderes im Außenbereich (ohne Anmeldung und Gebühr). Beim Flohmarkt angeboten werden können: Kinderbekleidung und -schuhe, Umstandsmode, Babyausstattung und anderes. Kontakt: [email protected]

Samstag, 23. September

Selbstverkäuferbasar rund ums Kind des Kindergartens Gottesacker

In der Turnhalle der Wangener Berger–Höhe–Schule, Nieratzer Weg, 10 bis 12 Uhr. Besonderheiten: Selbstverkauf, Standgebühr: ein Tisch: acht Euro, zwei Tische: 14 Euro, Kleiderständer: fünf Euro, Platz für eigenen Kleiderständer: drei Euro. Süße und deftige Speisen und Getränke auch zum Mitnehmen, Kinderprogramm mit Kinderschminken. Verkauft werden können: Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher, Kinderfahrzeuge und anderes. Kontakt: per Mail unter [email protected] (ab 3. September).

Rund ums Kind–Basar Neukirch

In der Mehrzweckhalle, 10.30 bis 12 Uhr (Einlass für Schwangere mit Begleitperson ab 10 Uhr). Annahme: Freitag, 22. September, 18 bis 19 Uhr, Rückgabe: Samstag, 23. September, 16 bis 16.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile (davon bis zu drei Paar Schuhe und zwei sperrige Teile) und zusätzlich zehn Teile Spielzeug, keine Plüschtiere, Bettwäsche, Unterwäsche, Bodys, Strumpfhosen, Socken, Computerspiele, VHS–Kassetten, Hygieneartikel, Verkauf in 50–Cent–Schritten, Tesakreppauszeichnung (Nummer in Rot), Foodtruck, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen), Helfer gesucht (unter [email protected] melden). Angenommen werden: Baby–, Kinder– und Jugendbekleidung, Schuhe, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Autositze, Kinderwagen und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt und weitere Infos: basarneukirch.jimdo.de (Anmeldeformular).

Kinderkleiderbasar Unterschwarzach

In der Turn– und Festhalle, 13 bis 15 Uhr. Annahme: Freitag, 22. September, 14.30 bis 15.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 23. September, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: „Kuchen to go“, keine Unterwäsche, keine Plüschtiere, maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe, Kleider, Jacken und Schneeanzüge auf einem Kleiderbügel anliefern. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Autositze, Schlitten, Kinderbücher, Spielsachen und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos auch unter [email protected] oder per Whats App. Kontakt: 0152/58976697 (Nummern bis 60) und 0152/ 57067385 (Nummern ab 61).

Samstag, 30. September

Kinderbasar Opfenbach

Im Kultur– und Sportzentrum, 13 bis 14.30 Uhr. Annahme: Freitag, 29. September, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 30. September, 19 bis 20 Uhr. Besonderheiten: maximal 60 Teile (davon maximal fünf Paar Schuhe), Kuchenverkauf, keine Kuscheltiere. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Spielwaren, Umstandsmode, Sportartikel, Ausstattung, Bücher und Medien rund ums Kind. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: Nummernvergabe (am 15. September, 16 bis 19 Uhr): 08385/ 9224627), [email protected] oder www.facebook.com/Kinderbasar–Opfenbach–100351509336051

Samstag, 21. Oktober

Kinder–, Damen– und Herrenkleiderbörse Vogt

In der Sirgensteinhalle, 11 bis 13 Uhr. Annahme: Freitag, 20. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr. Rückgabe: Samstag, 21. Oktober, 16.30 bis 17 Uhr. Besonderheiten: maximal 20 Teile Damen– und Umstandsmode, maximal zehn Teile Herrenmode (keine Schuhe) und maximal 45 Teile (plus maximal fünf Paar Schuhe), Preisschilder sind festzubinden (keine Klebeetiketten), Verkäufernummer in Rot auszeichnen, keine Stofftiere, keine Unterwäsche, keine Socken und Strumpfhosen, Waschkörbe oder Klappboxen verwenden. Helfer erhalten garantiert eine Nummer und dürfen am Vorverkauf teilnehmen (Anmeldung: 0152/ 02196317, Montag, Dienstag, Mittwoch 13 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9 bis 19 Uhr). Angenommen werden: Kinder–, Damen– und Herrenoberbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Tupperware und anderes. Annahmegebühr: 15 Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt (ab Anfang Oktober Nummernvergabe): 07529/ 974341 (Nummern 1 bis 45, 501 bis 520, 901 bis 910, von 9 bis 14.30 Uhr), 07529/ 911123 (46 bis 90, 521 bis 540, 911 bis 920, von 15 bis 19 Uhr) und www.kleiderboersevogt.beepworld.de

Samstag, 28. Oktober

Kinderkleiderbasar des Kindergartens St. Antonius

Im Wangener Gemeindezentrum St. Ulrich, Karl–Speidel–Straße, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 27. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Rückgabe: Samstag, 28. Oktober, 15.30 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Kaffee und Kuchen, keine Plüschtiere, keine Werbegeschenke, keine Strümpfe, Unterwäsche, Bodys, keine Umstandsmode, keine Video– und Audiokassetten, maximal 100 Anbieter, maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe, maximal fünf Bücher, Auszeichnung der Ware nur in 50–Cent–Schritten und mit roter Verkaufsnummer, Abgabe nur in Wäschekörben. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 164, Festtagsbekleidung, Kinderfahrzeuge, Sportartikel, Spielsachen, Kinderwagen, Hochstühle und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Kontakt: [email protected].