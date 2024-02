„Aktion Hoffnung“ sammelt Kleider in Wangen

Die „Aktion Hoffnung“ ist eine kirchliche Hilfsorganisation und unterstützt nach eigenen Angaben seit mehr als 50 Jahren Partnerprojekte und Bildungsvorhaben in aller Welt. Am Samstag, 2. März, wird es von 8 Uhr bis 12 Uhr die Möglichkeit geben, am St. Ulrich Parkplatz an der Wangener Praßbergschule gebrauchte und gut erhaltene Textilien zu spenden.

Gesammelt werden gebrauchte und gut erhaltene Kleidung, Schuhe sowie Bettwäsche und Haushaltstextilien. Die Kleiderspenden sollten in die weißen Plastiksäcke der Aktion Hoffnung oder in verschließbare Kartons verpackt werden. Der Erlös aus der diesjährigen Sammlung habe zwei mögliche Zielrichtungen:

Der Großteil widmet sich der Verbesserung der Lebensbedingungen in den benachteiligten Ländern in Afrika, Asien und Südamerika. Dabei handelt es sich um Projekte der Grundversorgung, aber zum Beispiel auch der Verbesserung der humanitären Lebensbedingungen von Menschen. Der zweite Bereich ist aber auch die Unterstützung von Menschen, die direkt von Krieg und Naturkatastrophen betroffen sind und Unterstützung zum Lebensunterhalt benötigen.