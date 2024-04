Acht Auszubildende freuen sich über die Zeugnisse

Acht Pflegefachfrauen und -männer haben ihre Ausbildung an der Pflegeschule Wangen erfolgreich abgeschlossen (Foto: Oberschwabenklinik). Die Auszubildenden absolvierten ihre Ausbildung an der Oberschwabenklinik und den Fachkliniken Wangen. Direkt nach der mündlichen Prüfung wurden in feierlichem Rahmen die Zeugnisse überreicht. Quirin Schlott, Klinikdirektor der Fachkliniken Wangen, und Ludwig Reichelt, Leiter Pflege- und Prozessmanagement des Westallgäu-Klinikums der OSK, gratulierten und wünschten den Absolventen alles Gute für ihre Berufslaufbahn, die viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bereithält. Umrahmt wurden die Reden von einem Posaunentrio der Jugendmusikschule.