Der Landkreis Ravensburg braucht Platz für die Abfallbeseitigung von leicht belasteten Böden, Bauschutt oder Schlacke. Deshalb ist geplant, einen Teil der seit 15 Jahren stillgelegten und längst rekultivierten Deponie Obermooweiler II wieder in Betrieb zu nehmen. Dem nächsten Schritt im hierfür laufenden Genehmigungsverfahren soll der Wangener Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 5. Februar, auf Vorschlag der Verwaltung zustimmen.

Kreis muss Entsorgung solcher Abfälle langfristig sicherstellen

Zwischen 1988 und 2009 hat der Kreis Ravensburg die Deponie Obermooweiler II betrieben, seit Ende 2018 ist sie rekultiviert und deren Oberfläche abgedichtet. Bodenaushub, Bauschutt und andere, vor allem leichter schadstoffbelastete Abfälle werden derzeit in der Deponie Gutenfurt abgelagert, die aber nur noch Kapazität für die kommenden Jahre hat, wie es in der aktuellen Sitzungsvorlage weiter heißt. Aus wirtschaftlichen Gründen und weil der Landkreis verpflichtet ist, die Entsorgung solcher nicht verwertbaren mineralischen Abfälle langfristig sicherzustellen, soll nun ein Teil der Deponie auf der Gemarkung Niederwangen reaktiviert werden.

Reaktivierte Deponie für 15 Jahre

Es geht demnach um eine Fläche von rund 2,3 Hektar, die wieder in Betrieb genommen werden soll und sich direkt an die damals stillgelegte Deponie Oberweiler II anschließt. Und es geht um ein Volumen von 230.000 Kubikmeter, was laut Vorlage umgerechnet eine Menge von knapp 370.000 Tonnen Abfall bedeutet und für eine Betriebsdauer von etwa 15 Jahren reichen könnte. Zuständig für die Baumaßnahme ist der Kreis, beziehungsweise die Ravensburger Entsorgungs-Anlagen GmbH, die das Gelände nach der Laufzeit auch wie abdichten und rekultivieren wird. Anlieger, die sich wegen des stärkeren Lkw-Verkehrs sorgten, hatte der Kreis in den vergangenen Jahren beruhigt: Es gehe nur um einige wenige zusätzliche An- und Abfahrten täglich, die Zunahme gehe im Verhältnis zum normalen Zulieferverkehr unter.

In der Ratssitzung am Montag geht es um die formale Zustimmung vor dem nächsten Schritt im Genehmigungsprozess, dem Antrag auf das vorgeschrieben Planfeststellungsverfahren. Laut Beschlussvorlage erhebt die Stadt hierzu keine Einwände. Sollte auch nach den Stellungnahmen anderer Behörden und Organisationen keine größeren Änderungen nötig sein, könnte die eigentliche Planfeststellung noch in diesem Jahr starten.

Was noch Thema im Gemeinderat ist

In der nächsten, öffentlichen Ratssitzung am 5. Februar im Rathaus geht es ab 18 Uhr und nach der Einwohnerfragestunde zunächst um die Landesgartenschau. Hierzu wird es drei Monate vor dem Start einen Bericht zum Stand der Dinge geben. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Programm 2024 für Straßensanierung und Tiefbau sowie der Quartalsbericht der Kämmerei zur städtischen Finanzlage.