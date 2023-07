Ab Mitte August gibt es in Wangen zwei neue Baustellen

Wangen erhält in Kürze zwei weitere Baustellen. Ab Mitte August wird die Waltersbühl–Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut. Etwa zeitgleich starten auch die Arbeiten für die Zufahrt zum Landesgartenschau–Parkplatz zwischen der Kernstadt und dem Weiler Lottenmühle — inklusive des Einbaus einer Linksabbiegespur auf der L320.

Das kosten die Projekte jetzt

Diesen Zeitplan gab Martin Jörg aus der Tiefbauverwaltung am Montagabend im Gemeinderat bekannt, als es vor allem um die Vergabe der Aufträge zu den Projekten ging. In beiden Fällen erhielt das Bauunternehmen Strabag den Zuschlag — jeweils zu höheren Preisen als von Verwaltung ursprünglich berechnet.

Neben allgemeinen Kostensteigerungen sind auch Sonderaufwendungen Grund dafür. An der Waltersbühl-Kreuzung geht es etwa um die Weiterführung des Radwegs stadtauswärts, beim Gartenschauparkplatz um die Zufahrt bis Stellplatz an sich. Dort wird Strabag nun für gut 830.000 Euro bauen, an der Waltersbühl-Kreuzung rund 1,12 Millionen. Für die neue Asphaltschicht schießt das Regierungspräsidium allerdings 220.000 Euro zu.

Deshalb gibt es Kritik

Dass die Mehrkosten im zweiten Fall aus Verpflichtungsermächtigungen für die Erschließung des seit langem geplanten und immer wieder stockenden Baugebiets am Hohenberg in Haslach stammen, kritisierte Kay Friedrich (GOL): Das Baugebiet rücke damit in noch weitere Ferne, Bauwillige könnten deshalb die Lust verlieren.

Am Ende wurde der Auftrag für den Umbau der Waltersbühl–Kreuzung einstimmig vergeben, bei der Linksabbiegespur gab es eine Nein–Stimme von Klaus Schliz (FDP) und vier Enthaltungen seitens der GOL. Beide Projekte sollen nach Angaben von Martin Jörg übrigens bis zum Jahresende abgeschlossen sein.