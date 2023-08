Ab 14. August wird die Wangener Bahnhofstraße zur Einbahnstraße

Weil der Fahrbahnbelag am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) saniert wird, kann dieser ab dem 14. August und bis zum Ende der Sommerferien nicht bedient werden. Um dennoch die Anschlüsse an Bus und Bahn zu sichern, wird eine Ersatzhaltestelle in der Bahnhofsstraße direkt vor dem Bahnhofsgebäude eingerichtet, wie die Stadt weiter mitteilt.

Ersatzhaltestelle vor der Sparkasse

Wegen der beengten Verhältnisse und zur Sicherheit der Fahrgäste wird die Bahnhofstraße Richtung Altstadt zur Einbahnstraße. Die Fahrgäste steigen somit auf der dem Bahnhof zugewandten Seite ein und aus, heißt es von der Stadt. Wegen dieser Regelung könne die Haltestelle Tiefgarage in Richtung ZOB nicht angefahren werden. Die Busse werden somit in Fahrtrichtung Wangen ab Martinstorplatz über die Gegenbaurstraße und die B 32 zum ZOB geführt. In der Gegenbaurstraße wird laut Mitteilung eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Tiefgarage vor der Sparkasse eingerichtet.

Stadtbusse können sich verspäten

Da an der Ersatzhaltestelle vor dem Bahnhof kaum Überholmöglichkeiten wartender Busse bestehen, wird es nicht möglich sein, die ankommenden Busse einem bestimmten Steig zuzuweisen, so die Stadt weiter. Somit würden sich die Busse in der Reihenfolge der Ankunft einordnen. Die Haltestelle Tiefgarage stadtauswärts werde von den regional verkehrenden Bussen wie gewohnt bedient. Bei den Stadtbuslinien wird es zudem einige kleine Änderungen geben. Aufgrund des Umbaus der Waltersbühl–Kreuzung bleibt die geänderte Führung der Linie bis zur Fertigstellung des Kreisverkehrs bestehen. Eine detaillierte Routenführung steht auf der städtischen Homepage des Stadtbusses unter www.stadtbus–wangen.de.

Der Stadtbus–Knoten am Bahnhof bleibt erhalten. Wegen möglicher Verspätungen durch die geänderte Linienführung kann es aber sein, dass die fahrplanmäßigen Umsteigeverbindungen nicht funktionieren, so die Stadt weiter. Die Ersatzhaltestelle für den Stadtbus werde sich im Bereich der Einmündung Kneippweg in die Bahnhofstraße befinden. Aufgrund der Umleitung kann es grundsätzlich zu Verspätungen kommen, heißt es abschließend.