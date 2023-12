A-Cappella-Abend mit Unduzo in der Hägeschmiede

A-Cappella-Abend mit Unduzo in der Hägeschmiede

Wangen / Lesedauer: 1 min

Unduzo gastiert am 16. Dezember in Wangen. (Foto: Felix Groteloh )

Die A-Cappella-Gruppe Unduzo ist am Samstag, 16. Dezember um 20 Uhr mit ihrem Programm „Von Männern, Eseln und Maria in der Hägeschmiede in Wangen zu sehen.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 07:00 Von: sz