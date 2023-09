89. Wangener Radkriterium garniert den verkaufsoffenen Sonntag

Spätsommerliche 24 Grad, leicht bewölkt, geringe Regenwahrscheinlichkeit — so sieht sie aus, die Wetterprognose für Sonntag, 17. September. An diesem Tag werden nicht nur die heimischen Geschäfte in der Altstadt ihre Pforten öffnen. Zum 89. Mal trägt die Rad–Union am Rande der Altstadt auf dem Traditionskurs ihr Radkriterium aus. Mehr als 50 Fahrer kämpfen um das Goldene Rad der Stadt Wangen.

Bummeln, einkaufen, es sich in den Gaststätten gutgehen lassen — das steht in der Altstadt beim verkaufsoffenen Sonntag der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe im Vordergrund. Autointeressierte finden „im Städtle“ die neuesten Modelle, Familien mit Kindern ein Rahmenprogramm mit Karussell, Ponyreiten, Kinderschminken und Hüpfburg.

Fünf World–Tour–Fahrer sind am Start

Vor den Toren der Stadt sind es die Radsportler, die sich die Seele aus dem Leib strampeln. Obwohl mit Georg Steinhauser, Marius Mayrhofer, Jonas Rutsch, Marco Brenner und Niklas Märkl nicht weniger als fünf World–Tour–Fahrer am Start sind, wird die Rad–Union keinen Eintritt, sondern einen freiwilligen Programmheftpreis in Höhe von fünf Euro erheben. „Wir hoffen, dass die Besucher der Altstadt und die Radsportfans dies honorieren und uns auch beim Essens– und Getränkeverzehr nicht vergessen“, sagt Rad–Union–Vorsitzender Christian Rieg. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr wieder der Radsportjugend zugute. Wegen Krankheit am Dienstagabend abgesagt hat Pascal Ackermann. Der 29–jährige aus der Pfalz galt bis dato als einer der Topfavoriten auf den Sieg beim 89. Radkriterium.

Bekannte Gesicher verletzungsbedingt nicht dabei

Was ist von den Wangener Radsportlern zu erwarten? 17 Elite– und Amateurfahrer sind derzeit in den Reihen der Rad–Union. Zum Glück, meint Rieg. Denn mit Hermann Keller, Fabian Danner und möglicherweise auch Levi Meßmer können einige bekannte Gesichter in diesem Jahr verletzungs– und krankheitsbedingt nicht mit dabei sein. Radsportler Peter Clauß, seit 2015 in den Reihen der Rad–Union, hat die Aufgabe, eine Wangener Mannschaft zusammenzustellen. Die Teamgröße ist bei allen Teams beschränkt, damit keine Mannschaft übermächtig dominiert und die Spannung erhalten bleibt. Clauß dämpft die Erwartungen an die Lokalmatadoren ein: „Wir haben bei der Rad–Union eher Berg– und Straßenfahrer in unseren Reihen.“ Und ein Kriterium habe bekanntlich andere Gesetze und Rahmenbedingungen. Clauß freut sich dennoch auf das Heimrennen: „Da herrscht immer eine gute Stimmung.“

Das Auto möglichst zu Hause lassen

Das Hauptrennen startet um 15 Uhr. Bereits um 9.30 Uhr beginnen die (jüngsten) Schüler, um 10.10, 11 und 12 Uhr die Älteren. Neu ist das kombinierte Amateur– mit Jedermannrennen um 13.15 Uhr. Die Siegerehrung des Hauptrennens wird gegen 17.15 Uhr auf dem Marktplatz abgehalten. Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags und des Radkriteriums werden gebeten, das eigene Auto möglichst zu Hause zu lassen und das eigene Rad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Rennstrecke (Lindauer Straße, Martinstorplatz, Bahnhofstraße, Immelmannstraße, Im Urtel) ist von 8 bis gegen 19 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Zeppelinstraße und über den Südring.