77-Jährige fährt mit 1,4 Promille

Weil sie mit ihrem Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam, ist eine 77-Jährige am Donnerstagabendeinem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst aufgefallen. Im Bereich Wangen-Nord gelang es dem Beamten, die Frau anzusprechen, nachdem diese mit ihrem Wagen fast in eine Schutzplanke geprallt war. Hierbei zeigten sich laut Polizeibericht deutliche Anzeichen einer Alkoholeinwirkung. Ein von einer hinzugezogenen Streifenwagenbesatzung durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin die 77-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten, sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.