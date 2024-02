5000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr. Die 57-jährige Lenkerin eines Skoda Octavia fuhr an der Einmündung der Straße „Vom Epplingser Bach“ in die Isnyer Straße einem vor ihr befindlichen Skoda Fabia mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand.