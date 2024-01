Mit Nacktaufnahmen erpresst worden ist ein 49-Jähriger im Raum Wangen. Die Polizei warnt vor der als Sextortion bekannten Betrugsmasche.

Erpresst wurde der Mann laut Polizeibericht, nachdem er im Glauben an einen Flirt Nacktaufnahmen von sich an eine unbekannte Chatpartnerin im Internet verschickt hatte.

Damit drohten die Erpresser dem Mann

Nach der Drohung, die Aufnahmen auch an Minderjährige weiterzuleiten und danach das FBI darauf aufmerksam zu machen, leitete der Geschädigte in mehreren Transaktionen insgesamt einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag an die unbekannten Täter weiter. Dazu nutze er Guthabenkarten. Erst danach wandte er sich an die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Erpressung und weist in diesem Zusammenhang abermals auf diese unter dem Namen Sextortion bekannte Masche hin. Weitere Informationen, wie man sich in diesen Fällen vor finanziellem Schaden schützen kann, gibt die Polizei im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention. Dort rät sie Folgendes:

So schützen Sie sich vor „sexueller Erpressung“