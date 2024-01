Wangen

41-Jähriger nach erneuter Verfolgungsfahrt gestellt

Wangen / Lesedauer: 1 min

Nach einer Verfolgungsfahrt am frühen Sonntagmorgen auf der A 96 im Bereich Wangen im Allgäu wurde der flüchtige Fahrzeugführer am Sonntagnachmittag nach einer erneuten Verfolgungsfahrt in Bayern auf der A 8 an der Anschlussstelle Bergen gestellt. Das teilt die Polizei mit.