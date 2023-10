40. Wangener Ostereiermarkt bekommt einen „Verkaufsoffenen“

Der internationale Ostereiermarkt in Wangen findet im kommenden Jahr zum 40. Mal statt. Aus diesem Anlass plant die Stadt, den Jubiläumsmarkt ausnahmsweise an drei statt wie bisher an zwei Tagen zu veranstalten, und zwar vom 1. bis 3. März 2024. Außerdem sollen an besagtem Sonntag die Geschäfte geöffnet haben.

Voraussetzungen sind laut Stadt erfüllt

Die Voraussetzungen für einen solchen verkaufsoffenen Sonntag seien beim Ostereiermarkt im Wangener Rathaus wegen der „überörtlichen Bedeutung“ und des „beträchtlichen Zustroms“ erfüllt, heißt es von der Verwaltung. Der Bereich, in dem die Geschäfte am 3. März öffnen können, ist das erweiterte Stadtzentrum. Auch wenn Reinhold Meindl (Freie Wähler) zu Bedenken gab, dass ein „zweiter Verkaufsoffener die Händler nicht begeistern wird“, die Rahmenbedingungen nicht passten und der Samstagnachmittag wegen der Ladenöffnungszeiten nicht geklärt sei, stimmte der Rat dem Verwaltungsvorschlag einmütig zu.