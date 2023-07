Mächtig was los war am Samstagabend bei der Kinderfest–Partynacht. Die Stimmungs– und Partyband Albkracher ließ es gemeinsam mit rund 3500 Partybegeisterten so richtig krachen.

Rauf auf die Bänke und mitgemacht oder auch abrocken vor der Bühne war im Zelt angesagt. Andere wiederum genossen den Mix aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits im Außenbereich. So oder so: Die Stimmung war in jedem Fall grandios. Und wegzudenken ist die Partynacht im Kalender des Heimat– und Kinderfestes schon lange nicht mehr.