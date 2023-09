33–Jährige Autofahrerin hat über drei Promille

In auffälliger Fahrweise war eine 33 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Das teilt die Polizei mit. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei, die die Frau in der Zeppelinstraße stoppen konnte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur deutlichen Alkoholgeruch bei der 33–Jährigen fest, sondern auch ein nicht angeschnalltes Kleinkind. Ein Test ergab bei der Frau einen Wert von knapp 3,4 Promille, weshalb sie die Polizeistreife zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und beschlagnahmten ihren Führerschein. Um das Kind kümmerten sich Angehörige. Die 33–Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.