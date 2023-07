326 Finisher hat die SG Niederwangen beim 29. Kinderfestlauf in Wangen gezählt. Dabei feierte der Verein, der für die Organisation zuständig ist, gleich zwei Jubiläen: Seit 30 Jahren ist die Sportgemeinde für den Kinderfestlauf verantwortlich. Seit zehn Jahren wird er nicht mehr in Niederwangen sondern im Allgäu–Stadion gestartet. In drei Jahrzehnten ist der Kinderfestlauf noch nie wetterbedingt ausgefallen, allerdings zwei Mal wegen Corona.

Sie sind die Schnellsten des diesjährigen Kinderfestlaufes aus den Grundschulen (jeweils Klasse 1/2 und 3/4) und der Mittelstufe (von links): Luca Heim, Carla Roth, Sophie Boch, Camie Crizboi, Jonathan Klusmann und Lenn Kugler. Gratulationen gab es von Kinderfestkommissions-Vorsitzendem Markus Orsingher, Patrick Nuber von der SG Niederwangen und Wangens Oberbürgermeister Michael Lang. (Foto: Susi Weber )

Laufstrecke zwischen 1,5 und 3 Kilomentern

Letztmals dürfte es für die Zeit– und Gruppenläufer in diesem Jahr über ein kleines Stück ungeteertes Gelände gegangen sein — denn im kommenden Jahr wird auch der Bereich vor der Stadthalle fertiggestellt sein. 1,5 Kilometer hatten die Grundschüler, drei Kilometer die Älteren zu bewältigen. Vor allem in der Mittelstufe entwickelte sich ein spannender Endspurt, den Luca Heim auf den letzten Metern für sich entschied.

Beim Gruppenlauf ohne Zeitwertung holte sich die Grundschule Schomburg–Primisweiler mit einer Beteiligungsquote von 67,05 Prozent vor den Grundschülern der Martinstorschule mit 35,71 Prozent und der Berger–Höhe–Schule mit 29,18 Prozent den Sieg. Bei den weiterführenden Schulen hatte die Martinstorschule die Nase vorn. Immerhin jeder fünfte Schüler war mit dabei. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Gemeinschaftsschule (13,24 Prozent) und das Rupert–Neß-Gymnasium (3,99 Prozent).

Kinderfestlauf im Allgäu-Stadion beim Altstadt- und Kinderfest in Wangen im Allgäu 2023, Kinderfestlauf im Allgäu-Stadion beim Altstadt- und Kinderfest in Wangen im Allgäu 2023 (Foto: Susi Weber )

Grundschule Schomburg–Primisweiler siegt mehrfach

Bei der Klassenwertung beanspruchte die Grundschule Schomburg–Primisweiler sozusagen das Podest unter 44 Klassenverbänden komplett für sich: Die Drittklässler (75 Prozent) lagen vor den Erstklässlern (68 Prozent) und den Viertklässlern (66,7 Prozent). Die Zweitklässler (58,3 Prozent) kamen im Übrigen auf Rang fünf, hinter der Klasse 1a der Berger–Höhe–Schule (65 Prozent).

Glückwünsche übermittelte Oberbürgermeister Michael Lang bei der Siegerehrung im Festzelt an alle Läuferinnen und Läufer und stellte fest: „Laufen macht Spaß, ist gesund und schön.“ Mehr als 65 Helfer der SG Niederwangen sorgten dafür, dass der Lauf samt Siegerehrung zügig über die Bühne ging. Alle Teilnehmer wurden wie gewohnt mit den begehrten Kinderfest–T-Shirts ausgestattet.

Das sind die Sieger der einzelnen Klassen

Klasse 1 und 2: Jonathan Klusmann, Berger–Höhe–Schule, Klasse 2b, 5:08 Minuten und Sophie Boch, Grundschule Opfenbach, Klasse 2a, 5:35 Minuten.

Klasse 3 und 4: Lenn Kugler, Berger–Höhe–Schule, Klasse 4c, 4:49 Minuten und Camie Crizboi, Berger–Höhe–Schule, Klasse 3c, 5:15 Minuten.

Klasse 5 bis 10: Luca Heim, Johann–Andreas–Rauch–Realschule, Klasse 9f, 8:59 Minuten und Carla Roth, Rupert–Neß-Gymnasium, Klasse 5c, 10:06 Minuten.

Klasse 1: Nils Straub, Grundschule im Ebnet, Klasse 1b, 5:29 Minuten und Charlotte Hartmann, Berger–Höhe–Schule, Klasse 1a, 6:07 Minuten.

Klasse 2: Jonathan Klusmann, Berger–Höhe–Schule, Klasse 2b, 5:08 Minuten und und Sophie Boch, Grundschule Opfenbach, Klasse 2a, 5:35 Minuten.

Klasse 3: Elias Stocker, Grundschule Wohmbrechts, Klasse 3, 4:56 Minuten und Camie Crizboi, Berger–Höhe–Schule, Klasse 3c, 5:15 Minuten.

Klasse 4: Lenn Kugler, Berger–Höhe–Schule, Klasse 4c, 4:49 Minuten und Julia Schneider, Berger–Höhe–Schule, Klasse 4a, 5:17 Minuten.

Klasse 5: Daniel Umhau, Rupert–Neß-Gymnasium, Klasse 5c, 10:03 Minuten und Carla Roth, Rupert–Neß-Gymnasium, Klasse 5c, 10:06 Minuten.

Klasse 6: Simon Peters, Rupert–Neß-Gymnasium, Klasse 6b, 9:38 Minuten und Mareile Hentsch, Rupert–Neß-Gymnasium, Klasse 6d, 12:00 Minuten.

Klasse 7: Silvan Florentin Jooß, Gemeinschaftsschule, Klasse 7, 9:03 Minuten und Johanna Müller, Johann–Andreas–Rauch–Realschule, Klasse 7b 11:46 Minuten.

Klasse 8: Taulant Kuzhnini, Gemeinschaftsschule, Klasse 8, 9:30 Minuten und Luise Stebel, Gemeinschaftsschule, Klasse 8, 13:26 Minuten.

Klasse 9: Luca Heim, Johann–Andreas–Rauch–Realschule, Klasse 9f, 8:59 Minuten und Mira Strohhäcker, Rupert–Neß-Gymnasium, 10:45 Minuten.

Alle Ergebnisse gibt es unter https://my.raceresult.com/239939/