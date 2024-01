320 Jobs in Gefahr: Kundgebung bei Diehl Controls in Wangen

Die IG Metall plant für Mittwoch, 24. Januar, eine Kundgebung bei Diehl Controls. Der zum Nürnberger Diehl-Konzern gehörende Hersteller von Steuerungs- und Regelsystemen für Haushaltsgeräte hatte Ende November den Abbau von 320 Stellen am Stammsitz in Wangen bis 2026 angekündigt - und damit deutlich mehr als die Hälfte der insgesamt 540 Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft will bei der Kundgebung nicht nur die Beschäftigten mobilisieren. Zugleich ruft sie die Bevölkerung zur Solidarität auf.

„Lebensgrundlage geht verloren“

Die Veranstaltung soll um 13.45 Uhr am Unternehmenssitz in der Wangener Pfannerstraße beginnen, kündigte die IG Metall am Freitagabend in einer Mitteilung an. Darin wird Robert Bäuerlein von der Gewerkschaft mit folgenden Worten zitiert: „Bei diesem Vorgang geht es nicht nur um Zahlen, sondern um ganze Lebenskonzepte, die jetzt in die Brüche gehen. Zu einer wirtschaftlich ungünstigen Zeit sollen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, nur damit das Unternehmen am Jahresende mehr Profit verzeichnet - während die Betroffenen ihre Lebensgrundlage verlieren. Diesen Menschen wollen wir ein Gesicht geben und hoffen, dass viele Wangener sich solidarisch zeigen und diesem Verlagerungswahn Einhalt gebieten.“

Wangen soll Entwicklungsstandort werden

Hintergrund: Im Herbst hatte Diehl Controls intern den Abbau von 320 Arbeitsplätzen angekündigt, vor allem in Produktionsbereichen. Ende November wurden sie öffentlich. Zugleich hatte das Unternehmen zuletzt neue Werke in China eröffnet, beziehungsweise in Rumänien mit deren Bau begonnen. Begründet werden die geplanten Schritte mit hohem Konkurrenzdruck und Kosten, die eine Produktion am Stammsitz unwirtschaftlich machten. Wangen soll den Plänen zufolge zwar Zentrale von Diehl Controls bleiben, aber nur noch als Innovations- und Entwicklungsstandort fungieren. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 3000 Menschen.

Erste Gespräche laufen inzwischen

Der Betriebsrat hatte schon damals Widerstand gegen den Stellenabbau angekündigt. Inzwischen hat es laut IG Metall erste Gespräche zwischen Geschäftsführung und der Mitarbeitervertretung gegeben. Ziel sei es, Alternativen zum geplanten Stellenabbau zu erörtern. Die für Mittwoch geplante Kundgebung biete unterdessen eine Plattform, um die „tiefgreifenden Bedenken und die Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern öffentlich zum Ausdruck zu bringen“.