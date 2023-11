31-Jährige verwechselt Bremse mit Gas

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Spinnereistraße hat am Montag kurz nach 9 Uhr eine 31-jährige Fiat-Fahrerin Gas und Bremse verwechselt und dadurch rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Das teilt die Polizei mit. Die 31-Jährige fuhr auf den Parkplatz, gab versehentlich Gas und überfuhr die Parkfläche. Dabei streifte sie einen abgestellten Audi, bevor sie in der Grünfläche zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.