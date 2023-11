30-Jähriger mit 100 Gramm Marihuana erwischt

Bei der Personenkontrolle eines 30-Jährigen am Mittwoch gegen 18 Uhr am Busbahnhof hat eine Polizeistreife im wahrsten Sinne des Wortes einen guten Riecher bewiesen. Das teilt die Polizei so mit. Die Beamten nahmen bei dem 30-Jährigen deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Als der Mann während der Kontrolle flüchten wollte, rutsche er auf dem Nassen Boden aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke des 30-Jährigen eine Tüte mit über 100 Gramm Marihuana. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.