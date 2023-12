Mehrere Hinweistafeln an der A 96 müssen ausgetauscht werden

Lüneburger Heide, Schneewittchenstadt Lohr am Main, Bauhaus Dresden, Ulmer Münster. Vielen sind sie entlang der Autobahn schon begegnet: braune Tafeln mit weißer Schrift und Symbolik. In der Straßenverkehrsordnung werden sie als Zeichen 386.3 mit der Bezeichnung "Touristische Unterrichtungstafel“ geführt.

In manchen Bundesländern kommt alle paar Kilometer ein Hinweis auf eine Sehenswürdigkeit – geschätzt gibt es derzeit bundesweit mehr als 3400 solcher touristischen Tafeln. Ganz besonders viele, nämlich über 800, stehen in Bayern. Allein an der Urlauberroute A8 München – Salzburg stehen knapp 30 Schilder. Und es werden immer mehr.

Häufige Motive sind: Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, Welterbestätten der Unesco, Naturdenkmäler, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Erholungs- und Freizeitgebiete oder -einrichtungen.

Eine offizielle Übersicht über alle touristischen Hinweisschilder an Deutschlands Autobahnen gibt es nicht, denn die Aufstellung wird nicht bundesweit gesteuert. Es gelten allerdings bundesweite Richtlinien: beispielsweise für die Gestaltung, Abmessung und Abstände der Schilder untereinander und zu Verkehrszeichen. Für die Umsetzung sind jedoch die Bundesländer zuständig.

In der Regel legt eine Kommune einen Entwurf vor und muss ihn sich von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde genehmigen lassen. Auch Verbände und Organisationen sowie in Ausnahmefällen auch kommerzielle Anbietende wie das Spaßbad Tropical Island in Brandenburg können Antragstellende sein. Vor einigen Jahren hatten sich mehrere Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen dafür eingesetzt, mit den braun-weißen Schildern an der Autobahn den Industriestandort NRW zu bewerben.

Gelegentlich werden Vorschläge auch abgelehnt. Zum Beispiel, weil die Sehenswürdigkeit nicht relevant genug ist, weil das Motiv nicht angemessen ist oder es aus praktischen Gründen nicht an der Autobahn aufgestellt werden darf. So wurden Pläne für eine Tafel auf das Höxteraner Weltkulturerbe Corvey an der A33 in Nordrhein-Westfalen aus Platzgründen (u.a. kurze Abfolge von Ausfahrten, Lärmschutzwände, viele weitere notwendige Verkehrszeichen) auf Eis gelegt.