Wer darf in Wangen eine Schusswaffe besitzen? Laut Register der Stadtverwaltung 294 Menschen. So vielen Wangenern hat sie eine sogenannte Waffenbesitzkarte ausgestellt. Als zuständige Waffenbehörde kontrolliert die Große Kreisstadt ihre Waffenbesitzer regelmäßig. Wie solche Kontrollen ablaufen — und warum sich Waffenbesitzer auch Gedanken über das Vererben von Waffen machen sollten.

Was ist eine Waffenbesitzkarte?

Wer in Deutschland eine erlaubnispflichtige Schusswaffe sowie Munition — also zum Beispiel ein Jagd– oder Sportgewehr — zu Hause haben will, braucht dafür eine Waffenbesitzkarte (WBK). So schreibt es das Gesetz vor. Wer eine WBK hat, darf eine Schusswaffe kaufen, besitzen und auf direktem Weg transportieren, zum Beispiel zum Schießstand oder ins Jagdrevier.

Für Schreckschusswaffen brauchen Besitzer keine Waffenbesitzkarte. Wer sie aber in der Öffentlichkeit dabei haben will, braucht einen Kleinen Waffenschein. 237 Wangener besitzen einen solchen. (Foto: Oliver Killig/dpa )

Anderweitiges Führen in der Öffentlichkeit ist in der Regel verboten und muss gesondert erlaubt werden. Das kommt etwa im Bereich von Bewachungsunternehmen vor. Bislang gibt es nach Auskunft der Verwaltung aber keine solche Erlaubnis in Wangen. Eine Waffenbesitzkarte erlaubt auch nicht das Schießen. Wem unter welchen Umständen das Schießen erlaubt werden kann, ist gesondert reguliert.

Wie viele Waffenbesitzer gibt es in Wangen?

294. So viele Waffenbesitzkarten hatte die Stadt Ende Juli insgesamt ausgegeben. Sie besitzen zusammen 1927 erlaubnispflichtige Schusswaffen. Wie viele illegale Waffenbesitzer es gibt, darüber verrät die offizielle Statistik selbstredend nichts. Außerdem gibt es noch erlaubnisfreie Waffen, etwa Schreckschusspistolen. Um diese zu besitzen, braucht es keine WBK. Deren Besitzer zählen also auch nicht in die Statistik.

Wer bekommt eine Waffenbesitzkarte?

Zur Aufgabe der Stadt Wangen als Waffenbehörde gehört es, auf Antrag nach gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen, ob jemand eine Schusswaffe haben darf. Dabei fragt die Verwaltung zum Beispiel verschiedene Stellen wie das zentrale staatsanwaltliche Verfahrensregister oder das Landeskriminalamt ab, um die Zuverlässigkeit der Antragsteller zu prüfen.

Empfohlene Artikel Nach Bluttat bei Augsburg So viele Weingartener besitzen eine Waffe q Weingarten

Wer wegen bestimmter Straftaten, etwa im Zusammenhang mit Munition und Waffen, entsprechend verurteilt wurde, fällt durch. Aber auch Steuerhinterziehung kann unter Umständen zur Ablehnung führen. Vorlegen müssen Antragsteller, die volljährig sein müssen, auch einen Sachkundenachweis, den Sportschützen beispielsweise über den Verein machen. Die persönliche Eignung schätzt die Waffenbehörde ebenfalls ein. Psychische Erkrankungen, Drogenprobleme oder auch ein Schlaganfall können Gründe sein, weshalb die Behörde jemanden für nicht tauglich einstuft, eine Waffe zu besitzen.

Warum haben die 294 Wangener Schusswaffen?

Wer eine Waffe kaufen und besitzen will, muss ein entsprechendes Bedürfnis geltend machen, zum Beispiel, weil er Jäger oder Sportschütze ist — oder beides, dann taucht diese Person in der Statistik mehrfach auf.

Stand Ende Juli schlüsselt die Stadt Wangen ihre Waffenbesitzer nach Bedürfnissen wie folgt auf: 115 Jäger, 96 Sportschützen, zehn Waffensammler, ein Waffenhändler, 60 Mal Altbesitz, 17 Mal Erbe und drei Sonstige. Altbesitz ist dabei eine auslaufende Bedürfniskategorie. Sie betrifft Besitzer, die ihre Waffen vor einem Stichtag 1976 angemeldet haben, dem Jahr, in dem das Waffengesetz in Kraft trat. Reine Altbesitzer dürfen mit ihrer WBK keine neuen Waffen und Munition kaufen, erklärt Verena Evers vom Ordnungs- und Sozialamt.

Wie laufen Kontrollen der Waffenbesitzer ab?

Verena Evers leitet bei der Stadt unter anderem den Fachbereich Polizeirecht und war früher selbst bei Kontrollen von Waffenbesitzern dabei. „Wir kontrollieren alle Waffenbesitzer regelmäßig im Dreijahresturnus oder anlassbezogen.“ Dabei seien stets ein Kontrolleur und eine Begleitperson unterwegs, „mit Ausweis“, betont Evers. Denn im Vorjahr seien Betrüger als angebliche Waffenkontrolleure in Baden–Württemberg unterwegs gewesen.

Der Kontrolleur sieht sich die Waffenbesitzkarte und gegebenenfalls den Waffenschein an. Er lässt sich jede in der WBK eingetragene Waffe zeigen und überprüft, ob diese und die Munition sicher vor dem Zugriff von Unberechtigten in bestimmten zugelassenen Tresoren aufbewahrt werden. „In gefühlt 99 Prozent der Fälle passt das“, sagt Evers, „wir haben sehr, sehr selten Dinge, die nachgearbeitet werden müssen.“

Was passiert, wenn ein Waffenbesitzer stirbt?

Dann gehen die Schusswaffen an die Erben über. Dabei erlebt Evers sehr unterschiedliches, vom klar über ein Testament geregelten Nachlass bis zum unerwarteten Waffenfund auf dem Dachboden. Wer als Waffenbesitzer allein das Bedürfnis Erbe geltend macht, muss die Waffe blockieren und darf sie nur zu Hause behalten, aber keine Munition besitzen.

Oft setzen Waffenbesitzer aber Erben ein, die schon eine Waffenbesitzkarte haben, so Evers. Sie rät grundsätzlich dazu, sich zu Lebzeiten Gedanken über die Waffen zu machen, einen Erben zu benennen oder die Waffen nach und nach zu verkaufen. Dass das sinnvoll sein kann, macht sie an einem Beispiel ohne testamentarische Regelung fest: Der Sohn ist Sportschütze, der Vater besitzt acht Waffen und stirbt. Es erbt die Ehefrau beziehungsweise Mutter. Die würde gerne, kann nun aber nicht, alle an den Sohn abgegeben, denn der darf pro Halbjahr nur zwei erwerben.

Werden in Wangen auch Waffen abgegeben?

Auch das kommt vor, wenn auch eher selten. Je nach Jahr bewege sich die Anzahl im unteren zweistelligen Bereich, schätzt Evers. Gründe für Abgaben seien beispielsweise defekte Waffen, unliebsame Erbstücke oder auch verrostete Fundstücke aus der Argen. Bekommt die Stadt einen Anruf, dass jemand eine Waffe abgeben möchte, machen Evers und ihre Kollegen einen Termin zur Abholung durch geschultes Personal aus, „in der Regel noch am selben Tag“.

Was ist ein Kleiner Waffenschein?

Der Kleine Waffenschein bezieht sich auf erlaubnisfreie Waffen — Schreck– und Signalschusspistolen beispielsweise. Deren Besitzer dürfen sie bei sich zu Hause ohne WBK haben — aber nicht in der Öffentlichkeit führen. Es sei denn, sie haben einen Kleinen Waffenschein, der das erlaubt. In Wangen besitzen 237 Personen einen Kleinen Waffenschein. Das Schießen in der Öffentlichkeit bleibt aber auch mit Kleinem Waffenschein grundsätzlich verboten.