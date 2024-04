28.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfällen auf der A 96

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 28.000 Euro entstand laut Polizeibericht am Montagnachmittag bei zwei Auffahrunfällen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West. Eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte kurz nach 16 Uhr zu spät, dass zwei vor ihr befindliche Pkw, ein Mercedes und eine Skoda, auf der Überholspur verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr dem Skoda hinten auf. Dieser wurde wiederum auf den Mercedes aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Er hatte jedoch kurze Zeit später einen weiteren Verkehrsunfall zur Folge. Weil sich der Verkehr staute, musste ein VW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord abbremsen, was wiederum ein 25 Jahre alter Peugeot-Fahrer übersah und hinten auffuhr. Während der 59-jährige VW-Fahrer über leichte Nackenschmerzen klagte, wurden die Beamten im Fahrzeug des 25-Jährigen stutzig. Dieser hatte diverse alkoholische Getränke bei sich und roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholvortest ergab deutlich über zwei Promille, weshalb sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Infolge der Verkehrsunfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in südlicher Fahrtrichtung.