27–Jähriger beschimpft Rettungskräfte

Erst betrunken von der Straße angekommen, dann Rettungskräfte angepöbelt: Auf einen 27–Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Aufgefallen war der Mercedesfahrer der Polizei laut deren Bericht, als er am Sonntag gegen 3.30 Uhr zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes in der Wangener Spinnereistraße während eines Einsatzes beschimpfte. Die daraufhin alarmierte Polizei fand den Mann mit seinem Fahrzeug wenig später. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte.

Weiterhin wurden am Pkw frische Unfallbeschädigungen festgestellt, die später einem Schaden auf der L 320 im Bereich Niederwangen zugeordnet werden konnten. Offensichtlich kam der 27–Jährige dort von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten, berichtet die Polizei. Der dabei entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das nach Abschluss der Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.