26-Jähriger baut ohne Führerschein Unfall

Mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft muss ein 26-Jähriger rechnen, der am Samstag gegen 19 Uhr in der Leutkircher Straße einen Auffahrunfall verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Der 26-Jährige fuhr mit seinem VW dem Skoda eines 63-Jährigen auf, der seine Geschwindigkeit verlangsamte, um in den Buchweg abzubiegen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.