Kurz vor Mitternacht war einer Zivilstreife der Polizei in der Nacht auf Samstag ein grauer Skoda in der Zeppelinstraße aufgefallen. Als ein Streifenwagen zur Kontrolle in der Lindauer Straße hinzugezogen wurde, ignorierte die 21-jährige Fahrerin das Anhaltesignal, und trat aufs Gaspedal.

Die junge Fahrerin flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der L320 in Richtung Neuravensburg. Nach einer fast fünf Kilometer langen Verfolgungsfahrt fuhr die Flüchtende in Hiltensweiler auf den Parkplatz eines Bauunternehmens.

Junge Fahrerin eskaliert nach missglückter Flucht

Ein Zaun stoppte dort ihre Fahrt. Um zu verschleiern, dass sie selbst hinter dem Steuer saß, kletterte sie auf die Rückbank ihres Autos. Bei der Kontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass die 21-Jährige gar keinen Führerschein besaß.

Doch das war noch nicht alles. Bei der Kontrolle der Frau erhärtet sich zudem der Verdacht, dass sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Dass sie mit der Polizeikontrolle keinesfalls einverstanden war, brachte die junge Frau auch lautstark zum Ausdruck und eskalierte verbal mit Beleidigungen und Kraftausdrücken gegen die Polizeibeamten.

Die Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Beleidigung, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.