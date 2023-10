21-Jährige bei unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 12 Uhr auf der L 320 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer wollte die L 320 von Niederwangen kommend geradeaus überqueren. Ohne anzuhalten fuhr er über die dortige Stoppstelle und übersah dabei eine 31-jährige Opel-Fahrerin, die sich bereits im Kreuzungsbereich befand und nach links abbog. Bei der Kollision stürzte der 21-Jährige und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen lud das Motorrad auf.