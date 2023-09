1390 Stufen, 232 Höhenmeter — 100 Prozent Herausforderung — mit diesen Worten wirbt der Veranstalter des Rottweiler Towerruns des nach eigenen Worten höchsten Treppenhaus–Laufes Westeuropas. In knapp zwei Wochen wird der Lauf zum vierten Mal im Thyssenkrupp–Aufzugtestturm gestartet. Wieder mit dabei: Markus Meyer von der Wangener Feuerwehr. Der 46–jährige Maschinenbau–Ingenieur wird 2023 wie im Vorjahr erneut gemeinsam mit Markus Steinhilber aus Lüdenscheid am Lauf teilnehmen — und hat gerade mit dem Training begonnen.

„Ziel ist es dieses Mal, irgendwo im Mittelfeld und bei 20 bis 22 Minuten zu landen“, erzählt Markus Meyer. Bei seiner Premiere 2018 schaffte Meyer mit seinem damaligen Partner Manuel Alf (heute: Blinztrub) eine Zeit „so um die 28 Minuten“, 2022 mit Steinhilber 26:31 Minuten. Das Siegerduo kam damals mit 13:58 oben an. Meyer/Steinhilber starten erneut in der Königsdisziplin, in der Klasse Feuerwehr mit angeschlossenem Atemschutzgerät und in voller Montur, was in etwa 20 bis 25 Kilogramm Zusatzgewicht bedeutet. „Wir haben dieses Mal überlegt, wie wir am besten eine ordentliche Leistung hinbekommen“, sagt Meyer. Deshalb ist ein Metronom mit dabei, das den Takt vorgibt und bestimmt, wann der nächste Schritt gesetzt wird. Die „Schlagzahl“ wurde genau berechnet. Ziel ist ein 70er– bis 65er–Takt, was einem 1,16 beziehungsweise 0,92 Sekunden je Stufe Zeit lässt. Trainiert wird in Lüdenscheid und in Wangen und mit verschiedenen Trainingspartnern. Am Donnerstagabend steigt mit Meyer in der Karl–Saurmann–Straße 73 Feuerwehrkollege Niklas Narr mit nach oben.

14 Etagen liegen vor den Teilnehmern

Bevor die beiden das Treppenhaus des Waltersbühler Hochhauses in Beschlag nehmen, mache ich — in Zivilkleidung und ohne Feuerwehrmontur — den Test: 14 Etagen vom Keller bis zum elektrischen Betriebsraum im Dachgeschoss, 196 Stufen. So richtig gut geht das Treppensteigen nur bis etwa zur Hälfte der Strecke. Dann muss ich eine kurze Pause einlegen, durchatmen. Bis ganz nach oben ist das Geländer mein Begleiter und Helfer. Ich spüre meine Oberschenkel. Nach drei Minuten und 14 Sekunden habe ich es geschafft, setze mich erst einmal auf den Boden. Puh. Dabei waren das gerade einmal 14 Prozent der Rottweiler Strecke!

„Pfff“, „Pfff“, „Pffff“ — kurz darauf kündigt das durch das Atmen durch das Gerät erzeugte Gräusch das Feuerwehrduo an. In 3:07 Minuten sind die beiden oben, fahren mit dem — aus Zeitgründen und um im Rhythmus zu bleiben von einer dritten Person bedienten — Fahrstuhl wieder nach unten und nehmen den Weg vom Keller bis zum Dachgeschoss erneut in Angriff. Oben angekommen ist für Niklas Narr Schluss. Lediglich Markus Meyer stellt sich der Strecke ein drittes Mal.

„Meine Muskeln haben zugemacht, die Oberschenkel habe ich deutlich gespürt“ Niklas Narr

Ungewollt schneller geworden

Kurz vor dem „Training“ hatte er noch einen kurzen Feuerwehreinsatz, hat am frühen Abend (noch) nichts gegessen oder getrunken. Nicht die besten Voraussetzungen, aber durchaus Realität auch im Feuerwehralltag, bei dem ein Einsatz darauf auch keine Rücksicht nimmt. Von dem her ist das „Training“ auch ein Spiegel dessen, was an persönlicher Herausforderung machbar ist. „Wäre mir das Ausgepowert sein im Einsatz geschehen, hätte ich noch früher aufgehört, weil man da ja noch den Rückzug mit einplanen muss.“ Die enorme Belastung lässt sich nur erahnen. Meyer zollt Narr ob seines eigenverantwortlichen Handelns Respekt und sieht auch Gründe für dessen früher als geplantes Ausscheiden: „Das Metronom ist im ersten Durchgang ungewollt immer schneller geworden, sodass wir am Ende mit deutlich mehr Geschwindigkeit als gewollt unterwegs waren und in den roten Bereich gekommen sind.“ Im zweiten und dritten Durchgang dauerte dann auch der Aufstieg etwas länger. Dennoch, betont Meyer: „Jeder muss selbst wissen, wo seine Grenzen sind.‘“

Grundfitness als Handballer

Zu den Allersportlichsten gehören Meyer und Narr nach eigenen Angaben nicht. Der 26–jährige Anlagenbauer für Apparate– und Behälterbau ist in seiner Freizeit bei der DLRG und schwimmt, Meyer radelt und „joggt ab und zu“. In Rottweil, glaubt Meyer, wird er der schwächere Part sein: „Markus Steinhilber ist Handballer.“ Mehr als einen Treppenabsatz–Abstand zueinander darf man im Ziel nicht haben. So wollen es die Spielregeln.

Verbessert hat sich das „Turmlaufgespann“ laut Meyer in Sachen Ausrüstung: „Beim ersten Mal hatten wir uns Zweiflaschengeräte bei der Feuerwehr in Leutkirch geliehen.“ Inzwischen gibt es bei der Atemschutznotfallstaffel der Feuerwehr Deuchelried eine deutlich leichtere Flasche aus Carbonfaser mit Aluminiumkern. Meyer: „Mit ihr läuft es sich leichter. Dennoch wird es eine Herausforderung.“ Denn die Luft reicht, je nach Anstrengung, für etwa eine halbe Stunde. Bis dahin muss das Ziel erreicht sein, um nicht in die Kategorie „ohne Maske“ angestuft zu werden.

Am Donnerstagabend schlüpfen Meyer und Narr schweißgebadet aus der Feuerwehrjacke, die Haare sind nass, etwa eineinhalb Liter Flüssigkeit sind verloren. Ein paar Trainings wird es noch brauchen. Ob in Rottweil alles so verlaufen wird, wie es sich Meyer wünscht? Er schmunzelt und sagt: „Ich bin sehr zuversichtlich.“