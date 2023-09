Beim Hundespaziergang kam ihnen die Idee: Wir organisieren zur 1250–Jahrfeier in Hatzenweiler ein richtig schönes Bürgerfest, bei dem alle eingeladen sind und alle mitmachen können. Was sich das Orgateam ausgedacht hat und warum es eigentlich „Wangen bei Hatzenweiler“ heißen müsste.

Mit „Gedanken — Worte — Werke“ beschreibt Elisabeth Kendel, eine der Aktiven im Organisationstrio den Weg von der Idee zur Tat. Ehemann Horst Kendel und Bernhard Baumann gehören zu ihren Mitstreitern. Gemeinsam riefen die drei im Frühjahr einen Planungsstammtisch im Hatzenweiler Gasthaus „Sonne“ ins Leben, um das Fest am Samstag, 16. September, mit möglichst vielen im Ort vorzubereiten. Seitdem kamen „immer so 15 bis 20 Leute zum monatlichen Stammtisch und wir legten los“, erzählt Horst Kendel, der gemeinsam mit seiner Frau seit 2004 in Hatzenweiler lebt. „Vor allem die Gemeinschaft im Weiler liegt uns am Herzen“, ergänzt Bernhard Baumann, der auch im Ortschaftsrat von Niederwangen sitzt.

Schenkungsurkunde liegt noch heute in St. Gallen

Anlass für die Feierlichkeiten ist die erste schriftliche Erwähnung von „Haddinvviler“ im Jahr 773 in einer Schenkungsurkunde, die heute noch im Kloster St. Gallen aufbewahrt wird. Der Kleriker Hadupert und seine Mutter, Teotrada, schenkten am 5. September anno 773 dem Kloster St. Gallen einige ihrer Güter. Damit ist Hatzenweiler der älteste Teilort auf der heutigen Gemarkung von Wangen. Die Stadt selbst wurde erst später, im Jahr 815, urkundlich erwähnt. „Von daher müsste es eigentlich heißen: Wangen bei Hatzenweiler“, scherzt Horst Kendel augenzwinkernd.

Der kleine Flecken bestand lange Zeit lediglich aus ein paar Höfen. Das zeigt auch die historische Landkarte aus dem Jahr 1617 von Johann Andreas Rauch im Wangener Rathaus. Dort entdeckt man neben einzelnen landwirtschaftlichen Gütern eine Taverne als Zentralgebäude. Die vier Güter — das ist verbrieft — kaufte die Stadt Wangen im Jahr 1661 und arrondierte damit ihr Gebiet.

Möglicherweise waren schon die Römer in Hatzenweiler

Die Taverne spielte laut Stadtarchivar Rainer Jensch eine wichtige Rolle entlang der Handelsstrecke zwischen Lindau und Memmingen. Die Taverne brannte 1847 ab und der Gasthof „Sonne“ wurde an der neuen Trasse — heute L320 — errichtet. „Auch die Römer waren vielleicht schon in Hatzenweiler“, mutmaßt der Historiker. Das könnte auch deshalb sein, weil der Ort günstig an deren Straße von Bregenz in Richtung Memmingen und weiter ins heute Bayerische lag. Allerdings gibt es dafür keine geschichtlichen Nachweise.

Der winzige Weiler wuchs erst nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich an und zählt heute rund 180 Einwohner. In den 1950er–Jahren kamen unter anderem Vertriebene in den kleinen Ort, so etwa Hatzenweilers ältester Bürger, der 87–jährige Emmerich Hild. Als Deutsche wurden er und seine Familie 1948 aus Ungarn ausgewiesen. So kam er 1949 nach Niederwangen und baute für seine Familie 1958 ein Haus in Hatzenweiler, das er bis heute bewohnt. In seinem großen Garten baut er ungarischen Wein — „die Traube heißt Isabella“ — an. Ein großes Fässchen davon hat er für das bevorstehende Bürgerfest gespendet.

Das Organisationsteam kommt denn auch geradezu ins Schwärmen, wenn es von den vielen Spenden und den helfenden Händen erzählt, die beim Fest mitwirken. Zum Beispiel Familie Alge, die die Maschinenhalle ihres landwirtschaftlichen Betriebs für die Feier zur Verfügung stellt. Oder die vielen Kuchen– und Salatspenderinnen, die Aufbauhelfer und die Laienspieler, die einen passenden Sketch zum Jubiläum mit Hadupert, Mönch und Zeugen einüben. Nicht zu vergessen die „Waldakademie“, die eine sogenannte „Hatziade“ für die Kinder anbietet. „65 Prozent der Einwohner haben sich angemeldet“, hat Horst Kendel anhand der vorliegenden Anmeldungen ausgerechnet. Für das Trio ein „Riesenerfolg“.

Ein Fest von Bürgern für Bürger

„Wir wollten ein Bürgerfest zur Stärkung der Dorfgemeinschaft und gegen die Vereinzelung“, betont Bernhard Baumann, „und da hat die Festvorbereitung schon einiges in Gang gebracht“.

Das Bürgerfest zur 1250–Jahrfeier findet am Samstag, 16. September, ab 14 Uhr in der Hiltensweilerstraße 36 in Hatzenweiler statt. Neben Kaffee, Kuchen, später Kässpätzle und Gegrilltes gibt es ein Unterhaltungsprogramm sowie einen Vortrag von Stadtarchivar Rainer Jensch zur historischen Bedeutung des Weilers. Darüber hinaus findet am 27. Oktober ein offizieller Festakt in Niederwangen statt, bei dem Oberbürgermeister Michael Lang sowie der Leiter des Stiftarchivs St. Gallen, Peter Erhart, Grußworte sprechen.