1200 Christbäume gehen in Flammen auf

Brauchtum

Wangen / Lesedauer: 1 min

Nahe der Haid in Wangen brannte am Sonntagabend ein Funkenfeuer (Foto: swe )

In Wangen brannten die Funkenfeuer. Was bei einer Veranstaltung in der Haid los war.