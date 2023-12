10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 8 Uhr an der Autobahnausfahrt Wangen-Nord gefordert. Das teilt die Polizei mit. Eine 56 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr von der A 96 ab und missachtete an der Einmündung zur L 321 die Vorfahrt eines in Richtung Kißlegg fahrenden 44-jährigen Volvo-Lenkers. Bei der wuchtigen Kollision erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.