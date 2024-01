1. TTC Wangen II entfernt sich von der Abstiegszone

Die zweite Mannschaft des 1. TTC Wangen hat ihre Erfolgsserie ausgebaut. Im Heimspiel gegen den Vorletzten SVW Weingarten II setzten sich die Allgäuer mit 9:6 durch und landeten dadurch schon den dritten Sieg in Folge. In der Tischtennis-Bezirksliga hat sich die Wangener Reserve nach einem schwierigen Saisonstart mit drei Niederlagen am Stück erst einmal von der Abstiegszone entfernt.

Beim Rückrundenauftakt gegen Weingarten II ließ eine Entscheidung lange auf sich warten. Wangen II erspielte sich in den Doppeln einen 2:1-Vorsprung. Unbeeindruckt von einem 0:2-Rückstand bogen Frank Bächstädt/Manfred Gelle gegen Paul Dikich/Klaus Meyer die Partie noch in der Verlängerung des fünften Satzes. Karl Vochezer/Markus Rossbach-Hitzeroth punkteten mit 11:8, 11:9, 9:11, 11:7 gegen Yingping He/Jörg Schmieder, doch Klaus-Peter Frantz/Reinhard Harnoss mussten trotz gewonnenem ersten Satz gegen Johann Fenzel/Viktor Kopp ein 1:3 akzeptieren.

Spitzenspieler liefern sich unterhaltsames Duell

Nur einen Satz verlor Bächstädt beim 3:1 (11:7, 11:7, 11:13, 11:1) gegen Schmieder. Sehenswert bezwang Vochezer anschließend He in einem sehr ausgeglichenen Match im Entscheidungssatz. Somit stand es 4:1 für Wangen II, allerdings holten die Gäste auf. Der Sieg der Gastgeber wackelte, obwohl Rossbach-Hitzeroth kampflos gegen Dikich gewann und Harnoß einen Fünf-Satz-Erfolg gegen Fenzel feierte. Denn Gelle (0:3 gegen Meyer), Frantz (1:3 gegen Kopp) und Vochezer (2:3 gegen Schmieder) mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Und auch das unterhaltsame Duell der Spitzenspieler Bachstädt (Wangen) und He (Weingarten) ging mit 3:2 an die Gäste.

Ein erneuter kampfloser Sieg von Gelle gegen Dikich verschaffte Wangen aber ein größeres Polster. Rossbach-Hitzeroth (3:1 gegen Meyer) und Harnoß (3:1 gegen Kopp) tüteten den Heimsieg zum Bezirksliga-Rückrundenauftakt ein. Frantz durfte sich eine 0:3-Niederlage gegen Fenzel erlauben.