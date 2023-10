Wanderreise des SAV Kißlegg nach Südtirol

Herrliches Spätsommerwetter und Sonne waren während der fünftägigen Reise ständige Begleiter der Wandergruppe. Bei der Anreise über den Fernpass wurde am Reschensee ein Fotostopp an dem im Wasser versunkenen Kirchturm in Graun eingelegt.

Die erste Wanderung begannen die 38 Wanderfreunde bereits am Anreisetag in Töll auf dem elf Kilometer langen Marlinger Waalweg, dem längsten Waalweg in Südtirol. Beeindruckend ist die Kultur- und Naturlandschaft mit Blick auf den Meraner Talkessel und die Texelgruppe. In Auer im Südtiroler Unterland war das Standquartier für die bevorstehenden Wandertage. Der Turmwirt Armin war sogleich Wanderführer und er hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

So ging es am zweiten Tag zum Auerer Wasserfall und weiter bis Montan zur Trasse der alten Fleimstallbahn mit Blick auf das tiefer liegende Etschtal und den Kalterer See. Der dritte Wandertag begann am Kalterer See und führte an Weinbergen und Apfelplantagen vorbei. Durch das Frühlingstal ging es hinauf zu den Montiggler Seen und durch Weinberge zurück zum Kalterer See. Am vierten Tag ging es von Missian aus hoch hinauf zur Burg Eppan. Der Wanderweg führte zunächst durch Weinberge und später über einen schmalen Wanderpfad durch einen Laubmischwald aufwärts zur Ruine Schloss Boymont.

Weiter über schmale Pfade und Stufen wurde Burg Hocheppan erklommen, wo uns ein grandioser Ausblick für die Strapazen des Aufstiegs belohnte. Über den Burgpfad ging es wieder hinunter zum Ausgangspunkt Missian. Am fünften Tag, der auch schon wieder Abreisetag war, brachte uns der Bus über Kaltern nach Altenburg, wo unsere Halbtagestour durch das wildromantische Biotop der Rastenbachklamm im Altenburger Wald mit vielen Treppen und Brücken und fantastischem Blick über das Tal zum Kalterer See endete.

An allen Tagen stand eine Mittagseinkehr in einer Jausenstation mit landestypischen Gerichten mit auf dem Programm. Schnell waren die fünf Tage vorbei. Fazit: Eine tolle Reise weitab der Hektik des Alltags.