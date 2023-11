Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit und Bildung

Die Gemeinschaftsschule (GMS) Wangen hat seit kurzem eine beeindruckende Kletterwand in Betrieb genommen. Diese neue Errungenschaft, mit einer beeindruckenden Höhe von über neun Metern, einem anspruchsvollen Kletterüberhang und verschiedenen Schwierigkeitsgraden, erweitert die Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler erheblich.

Was diese Errungenschaft besonders bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass die Kletterwand ursprünglich an der ehemaligen Anton-von-Gegenbaur Schule montiert war und nun an den neuen Standort der GMS Wangen versetzt wurde. Dieses beeindruckende Unterfangen war ein echter Gemeinschaftserfolg und verleiht der Kletterwand eine Art Wiedergeburt.

Die Idee, die Kletterwand umzusetzen, entstand aus der Notwendigkeit, Ressourcen sinnvoll zu nutzen und den Bildungswert für die Schülerschaft zu erhöhen. Am alten Standort wurde die Kletterwand nur noch selten benutzt, und sie verfiel zusehends. Der Schulleiter, Herr Lindner, erkannte das Potenzial der Kletterwand, wenn sie an einem besseren Ort zur Verfügung stünde.

In einem kooperativen Prozess, bei dem Schulleitung, Lehrkräfte und das Hochbauamt beteiligt waren, wurde beschlossen, die Kletterwand an den neuen Standort zu verlegen. Dieser neue Standort wurde mit Bedacht gewählt, um die Sicherheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Seit der Umsetzung hat sich die Nutzung der Kletterwand erheblich gesteigert. Täglich freuen sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit, klettern zu gehen. Dies fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das Selbstvertrauen und die soziale Interaktion der Schülerinnen und Schüler. Klettern erfordert Teamarbeit, Vertrauen und Überwindung persönlicher Grenzen, was die Schülerinnen und Schüler in vielen Aspekten ihres Lebens unterstützt.

Die Umsetzung der Kletterwand an den neuen Standort zeigt, wie Schulen durch nachhaltige Projekte Ressourcen effektiver nutzen können, um den Bildungswert zu steigern.

Die Einweihung dieser beeindruckenden Kletterwand fand im Rahmen des Schulfests statt, bei dem das 10-jährige Bestehen der GMS Wangen gefeiert wurde.

Ein herzlicher Dank gebührt Herrn Lontzek vom Hochbauamt der Stadt Wangen, der maßgeblich zur Demontage und dem erneuten Aufbau dieser ehrgeizigen Kletterwand beigetragen hat.