Im Oktober fand der DAV Leutkirch Kurs „Von der Halle an den Fels“ unter Leitung von Klaus Zugmaier statt. Ziel des Kurses war es, den Teilnehmenden erste Erfahrungen am Fels zu ermöglichen und den Unterschied zum Indoor-Klettern kennenzulernen ‐ denn: „Draußen ist (wirklich) anders“.

Los ging es am Freitagabend in der Seelhaushalle in Leutkirch mit einem Sicherungs-Update. Hier wurde nochmal auf sicherheitsrelevante Aspekte, wie den Partner-Check oder den sicheren Umgang mit dem Sicherungsgerät, eingegangen und auch schon besondere Techniken für den Fels, wie das Umbauen an der Umlenkung, vorgeübt. Auch ein paar interessante Hinweise zur Klettertechnik und Anregungen für das Aufwärmen vor dem Klettern standen auf dem Programm. Nach diesem Abend waren alle Teilnehmenden hochmotiviert und gespannt auf den nächsten Tag.

Bei schönstem frühherbstlichen Wetter machte sich die Gruppe dann am Samstag auf den Weg zu ihrem Kletterfelsen beim Oberjoch. Nach einer kurzen (und kurzweiligen) theoretischen Einführung und lockeren Aufwärmübungen wurden dann erste Versuche mit der Kletterausrüstung unternommen. Der Umgang mit Exen, Friends und Klemmkeilen faszinierte die Teilnehmenden sichtlich und alle hatten Spaß, sich in Zweier-Teams auf einfacheren bis mittelschweren Kletterrouten auszuprobieren.

Der Ehrgeiz war geweckt und so manch eine(r) ist beim Überwinden der ein oder anderen kniffligen Stelle über sich hinausgewachsen. Aufgelockert wurde der Tag immer wieder durch kurze theoretische Erläuterungen und praktische Demonstrationen durch den Trainer, der auf die vielen Fragen der Teilnehmenden stets eine Antwort parat hatte ‐ der Lerneffekt für die Gruppe war immens, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. So endete der Tag am Fels gefühlt viel zu schnell, aber mit jeder Menge toller Eindrücke und dem Gefühl, dem „echten“ Klettern ein Stückchen näher gekommen zu sein.