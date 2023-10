Von der Halle an den Fels

Die Jugendgruppe der DAV Sektion Leutkirch unternahm bei bestem Wetter eine Ausfahrt zum Felsklettern in Schwarzenberg. Die bunte Truppe aus neun Einsteigern und „alten Hasen“ genoss die Herausforderungen an den bis zu 25 Meter hohen Felsen. Ohne Zustieg konnten die verschiedenen Routen erkundet werden. Eine erfrischende Pause an der Bregenzer Aach bot eine willkommene Abwechslung. Das Felsklettern war eine tolle Alternative zum Hallen-Bouldern und sorgte bei allen Teilnehmern für unvergessliche Erlebnisse. Weitere Infos per Mail an: [email protected].

