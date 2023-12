Von Bürgern für Bürger - die Grundidee seit zehn Jahren

Auch in unserer Umgebung geraten Menschen in Not. Hier setzt die Bürgerstiftung Leutkirch an und konnte in den letzten Jahren eine Vielzahl an hilfreichen Projekten verwirklichen.

Die Unterstützung bedürftiger Schüler in der Mensa, Gutscheine für Winterschuhe für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, wie auch Schulmaterial für Kinder sind wichtige Themen bei der Bürgerstiftung Leutkirch. Zudem werden das Hospiz Ursula und das Jobcafé unterstützt, um Jugendlichen den Weg ins Berufsleben zu erleichtern.

Für das Jahr 2024 plant die Bürgerstiftung Leutkirch weitere wertvolle Projekte. In Kooperation mit weiteren sozialen Einrichtungen werden Treffen für ältere und einsame Menschen organisiert. Ein Abhol- und Bringservice soll es nicht-mobilen Mitbürgern ermöglichen, an solchen Treffen teilzunehmen. Auch die Jugendarbeit soll weiter verstärkt werden.

Eines der wichtigsten Ziele der Bürgerstiftung: Die nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Lebensbedingungen möglichst vieler Mensch in Leutkirch. „Ohne die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger ist unsere Arbeit nicht möglich. Gemeinsam kann viel Gutes entstehen, unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Leutkirch mit einer Spende“, so Rosemarie Miller-Weber, Vorstandsvorsitzende der Leutkircher Bürgerstiftung.

Weitere Informationen per Mail erhältlich unter [email protected].

Spendenkonto: Empfänger Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG, IBAN: DE34 6509 1040 0090 4090 00, BIC: GENODES1LEU. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgegeben.