Vom Winter in den Frühling

Gut gelaunt startete eine neunköpfige Wandergruppe an der Söllereckbahn-Talstation. Über einen Winterwanderweg wanderte man, teilweise parallel zu den Skifahrern auf der Skipiste, bergauf Richtung Bergstation. Hier war es winterlich, da noch viel Schnee den Weg bedeckte. Oben angelangt, genoss man den Blick Richtung Ifen und Gottesacker zur einen und nach Oberstdorf zur anderen Seite. Von hier aus ging es durch Wald bis hin zu einer schneebedeckten Lichtung. Animiert durch den immer noch tiefen und unberührten Schnee ließen es sich einige Teilnehmer nicht nehmen, Schneeengel zu machen. Der Weg schlängelte sich langsam abwärts. Vom Winter wanderte die Gruppe in den Frühling. Kleine Krokusse strahlten die Teilnehmer am Wegesrand an.

An der Alpe Hochleite angekommen, genossen alle zusammen auf der Sonnenterasse die Mittagspause. Gut gestärkt wanderte die Gruppe an der Skiflugschanze vorbei zum Freibergsee. Auf dem ruhigen See konnte das Bergpanorama als Spiegelung in der Wasseroberfläche doppelt bestaunt werden. Weiterhin dem Edmund-Probst-Weg folgend, ging es schließlich zum Parkplatz zurück. Am 8. April geht es zur Krokusblüte am Hündle. Alle Infos unter www.alpenverein-leutkirch.de