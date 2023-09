Vom Karwendel bis zur Zugspitze

Die Sommerreise der Evangelischen Kirchengemeinde Leutkirch hat dieses Jahr in die Region Karwendel, Innsbruck und Zugspitze geführt. Insgesamt 36 Teilnehmende erlebten unter der Reiseleitung von Barbara Waldvogel sechs abwechslungsreiche Tage, bei denen Freunde der Bergwelt, aber auch der Kultur auf ihre Kosten kamen.

Das Wetterglas zeigte bei der Abreise am 28. August Dauerregen an. So wurde die geplante Fahrt auf die Zugspitze verschoben und stattdessen die Wieskirche bei Steingaden angesteuert. Dank einer fachkundigen Führung entdeckten die Besucher die Feinheiten dieses Barockjuwels. Nächste Station war Kloster Ettal, und die geführte Besichtigung der Basilika war ein weiteres Highlight des Tages, ehe der Bus zum Quartier, dem Posthotel in Mittenwald, fuhr.

Von dort aus starteten nach der obligatorischen täglichen Morgenandacht jeweils die Ausflüge in die Umgebung. Am Dienstagvormittag war aber zunächst noch eine Führung durch das wegen seiner Lüftlmalerei sehr bekannte Städtchen. Auch das dortige Geigenbaumuseum ist eine Visite wert. Nachmittags hieß das Ziel Murnau, wo im Schlossmuseum 34 Meisterwerke der Blauen Reiter lockten. Am nächsten Tag stand ein Besuch Innsbrucks auf dem Plan, wobei Busfahrerin Evelin Tittel von Ehrmann Reisen souverän die Herausforderungen des Zirler Bergs bewältigte.

Am Donnerstag ging es für den einen Teil der Gruppe hoch hinauf mit der Bahn auf die Karwendelspitze, während der andere mit der Sesselbahn auf den Kranzberg schwebte und auf bequemem Wanderweg ins Tal zurückkehrte. Innsbruck war am Freitag noch einmal Ausflugsziel, und zwar zunächst für den Besuch von Schloss Ambras. Nachmittags nahm man die Seilbahn auf den Patscherkofel und erlebte das Gebirge bei herrlicher Fernsicht.

Sehr unterhaltsam war der traditionelle Abschiedsabend, bevor es am Samstag wieder in Richtung Heimat ging — mit einem Stopp in Garmisch–Partenkirchen. Die Zahnradbahn nahm die Gruppe hinauf auf das Zugpitzplatt. Bei strahlendem Sonnenschein bot sich dort ein atemberaubendes Panorama, ehe die Gletscherseilbahn hinauf zum Gipfel führte, wo das Gipfelkreuz mit der Sonne um die Wette strahlte. Die neue atemberaubende Seilbahn nahm die Gruppe dann mit hinunter zum Eibsee, der sich zum Abschluss der Reise mit seinem tiefen Blau in grüner Landschaft als erstklassiges Postkartenmotiv präsentierte.