Voltigierturnier in Schwendi

Letzten Samstag fuhren die Voltigiererinnen Anne Vogler, Josefine Haug, Lara-Marisa Jungmann, Ronja Loebich und Natascha Vogel von der Reitergruppe Neuravensburg mit ihrer Longenführerin Roswitha Ehrle und dem Voltigierpferd Quintus auf das Voltigierturnier nach Schwendi. Bei bestem Wetter ging es los mit der Gruppenkür, bei der die Voltigiererinnen den zweiten Platz erreichten. Danach startete Ronja Loebich im Einzel Senioren und erzielte den dritten Platz. Darauf folgte das Nachwuchsdoppel. Hierbei konnten Natascha Vogel und Anne Vogler den zweiten Platz erturnen. Auch im Einzel waren die Voltigiererinnen in einem großen Starterfeld äußerst erfolgreich. Hierbei wurde von Lara-Marisa Jungmann der zehnten Platz und von Josefine Haug der neunte Platz erreicht. Der dritte Platz ging mit einer sauber geturnten Kür an Natascha Vogel. Der Sieg ging an Anne Vogler. Somit endete ein wunderschöner Tag.

