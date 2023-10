Voltigierturnier in Ehingen

Am 1. Oktober stand für zwei Einzelvoltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg gemeinsam mit ihrer Longenführerin Roswitha Ehrle und ihrem Pferd Quintus ein Turnierstart in Ehingen an. Ronja Loebich startete in der L-Einzelprüfung. Bei ihrem ersten Einzelstart im Leistungssportbereich konnte die junge Sportlerin eine gute Leistung abrufen und beendete die Prüfung auf Rang fünf. Anschließend ging es für Jenny Woller im M Einzel in den Zirkel. Mit einer routinierten Darbietung gewann die Sportlerin ihre Prüfung.

