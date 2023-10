Voller Biergarten und gut gelaunte Gäste

Das traditionelle Oktoberfest, ehrenamtlich organisiert und durchgeführt von Mitgliedern der Abteilung Skiläuferzunft der TSG Leutkirch ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Banner am Stadtrand wiesen auf das Fest am 3. Oktober hin und viele folgten der Einladung. Von 11 bis 17 Uhr kamen Hunderte von Besuchern, viele TSGler, aber auch etliche Radler, Spaziergänger, Familien und sogar Gäste aus verschiedenen Ländern, die in Leutkirch wohnen.

„Wir möchten einmal im Jahr ein fröhliches Fest für alle Generationen bieten und das Leutkircher Kulturprogramm damit erweitern“, freuen sich die Veranstalter, allen voran Johannes Zorn, der seinem tollen Team viel Lob ausspricht. Insgesamt arbeiteten rund 45 Helfer an diesem Tag, vor allem auch die Jugend der Skiläuferzunft. Es gab 35 Kuchen- und Tortenspenden aus den Reihen des Vereins.

Für die jüngeren Besucher war das Spielmobil perfekte Unterhaltung und als besonderes Highlight gab es drei Laser-Gewehre, so wie sie im Biathlon benutzt werden. Viele versuchten sich damit, um die Mitte der Zielscheiben zu treffen. Für das leibliche Wohl war mit Wurst und Wecken, Maultaschensuppe, Pommes, Getränke und eine große Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten bestens gesorgt. Keiner musste lange warten, alles war übersichtlich angeordnet und beschildert.

Auch musikalisch war es eine bunte Mischung mit Blasmusik des Ensembles „Hie und Da“ sowie Akkordeonmusik von TSG-Mitglied Carmen. Bei herrlichem Wetter und bester Unterhaltung hielt es viele Gäste lange im Biergarten am Hasenheim.

Alle Infos zum Winterprogramm, wie Skibörse am 27. Oktober undsoweiter unter www.skilaeuferzunft.de.