Volle Halle bei der MTG-Fechtabteilung

Über Nachwuchs kann sich die Fechtabteilung der MTG nicht beschweren. Schon bei den Vereinsmeisterschaften im vergangenem Dezember war die Lothar-Weiss-Halle auf der Argeninsel voll - mit motivierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die sich begeisterte Duelle mit dem Florett lieferten. Vereinsintern war dazu keine Lizenz nötig. Für alle regulären Wettkämpfe ist eine Lizenz und dazu vorab zuerst eine Turnierreifeprüfung gefordert.

18 Prüflinge für Florett waren von der MTG gemeldet zum Prüfungstermin am Montag, 19. Februar. Diese Teilnehmerzahl ist für den Verein eine sensationelle Beteiligung, die in der Geschichte so noch nie da war, immer hatte die Abteilung drei, fünf oder auch mal bis zu acht Teilnehmer zu Prüfungen entsandt, 18 ist Rekord und passt auch gleich ganz gut zum Jubiläumsjahr der MTG. Die erste Prüfungsaufregung legte sich, als endlich die schriftliche Prüfung begonnen hatte und die Anforderungen hier dem Geübten entsprachen. Danach wurde von den zwei Prüfern die Fechtaktionen in praktischen Übungen abgefragt, nachgehakt, in Augenschein genommen und bewertet. Auch in Ausrüstung für die elektrische Trefferanzeige wurde gefochten - was allen natürlich immer am besten gefällt: das ist wettkampfnahes Szenario.

Die Freude war groß, als abschließend allen Prüfungsteilnehmern die Turnierreife im Fechtpass bescheinigt übergeben werden konnte, mit Dank an die Prüfer, alle Helfer und Trainer und begleitenden Eltern.

Der erste Wettkampf für alle Fecht-Novizen war bereits am Samstag, 24.02.2024 in Tettnang, wo sich die MTG-Fechtabteilung annähernd gesamt zur Teilnahme gemeldet hatte und in verschiedensten Altersklassen Pokale und Medaillen mit nach Hause brachten. Mit den neuen Turnierfechtern ist die MTG bestens für die kommenden Wettkämpfe aufgestellt und motiviert.

BM